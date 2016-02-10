۳۱۵ مدرسه مازندران نیازمند مقاوم سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی بعدازظهر چهارشنبه در شورای آموزش‌وپرورش مازندران که در سالن شماره دو استانداری برگزار شد بابیان این‌که ۳۹ برنامه در دهه فجر اجرا شد گفت:۲۹ پروژه نیمه‌تمام در دست اقدام است.

وی با اشاره به ۳۵۰ مدرسه فرسوده عمر بالای ۴۰ سال دارند افزود: این تعداد نیازمند تعمیر و بازسازی و تعداد ۳۱۵ مدرسه نیز نیازمند مقاوم‌سازی هستند، همچنین ۱۶۴ مدرسه جدید نیز در استان باید ساخته شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران بابیان این‌که ۶۵ سالن ورزشی در استان نیازاست افزود:۱۶۷ سرویس بهداشتی نیاز به بازسازی دارند و ۵۷۹ مدرسه نیازمند آب‌خوری مجزا هستند که ۳۳ میلیارد تومان در این زمینه نیاز است.

قاسمی در ادامه با اشاره به این‌که ۶۴۸ مدرسه نیازمند نمازخانه هستند افزود: در بخش پروژه استانی ۱۱ پروژه شامل پنج پروژه آموزشی و شش پروژه پرورشی و در بخش ملی ۲۱ پروژه امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارا هستند.

وی از هوشمند سازی ۴۲۵ کلاس درس در سال گذشته با کمک خیرین مدرسه‌ساز خبر داد و افزود: کمک‌های خیرین تاکنون ۳۱۶ میلیارد تومان بوده که ۷۵ درصد تحقق داشته و از تخصیص دولت بالاتر است

مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران بابیان چهار هزار کلاس درس دیگر نیز در استان نیاز است، میزان مدارس غیردولتی را ۱۵ درصد عنوان کرد و افزود: در حوزه مشارکت مردمی گام‌های خوبی داشته‌ایم وبه میزانی که توسعه مشارکت‌ها در بخش غیردولتی بیشتر می‌شود رسیدگی به مناطق محروم هم افزایش می‌یابد.

وی یادآور شد: هشت مدرسه یک نفره، ۶۴ مدرسه زیر پنج نفر، ۱۲۳ مدرسه زیر ۱۰ نفر در استان وجود دارد که خدمات آموزشی در آن‌ها ارائه می‌شود.

قاسمی بابیان این‌که در سه مقطع تحصیلی بیش از ۸۰۰ مدرسه زیر حد نرمال آموزشی داریم که باید خدمات آموزشی دهیم افزود: در میزان پوشش مدارس ابتدایی ۹۹.۹۹ درصد، متوسطه اول ۹۸ درصد و متوسطه دوم ۹۲ درصد تحت پوشش خدمات آموزش‌وپرورش می‌شوند.

وی با اعلام کمبود نیروی انسانی در حوزه ابتدایی و مازاد نیرو در متوسطه دوم در سال گذشته گفت: در سال گذشته با کمبود ۴۳۶ نیروی انسانی در ابتدایی روبرو بودیم.