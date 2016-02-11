رضا اسدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تعداد مراکز خصوصی عضو شبکه فناوری های راهبردی بیش از دو برابر شده است.

وی با بیان اینکه آزمایشگاههای خصوصی هم می توانند عضو این شبکه آزمایشگاهی شوند، افزود: تاکنون برآورد شده که ۲۰ درصد از آزمایشگاههای عضو شبکه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری، خصوصی هستند. تعداد این آزمایشگاهها برابر با ۳۷ آزمایشگاه است.

به گفته اسدی فرد، در واقع آزمایشگاههای خصوصی که عضو شبکه شوند می توانند از مزیت های قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند. این آزمایشگاهها محصولی ندارند ولی خدمات آزمایشگاهی ارائه می کنند.

وی افزود: تاکنون شرکت هایی از خدمات شرکت های دانش بنیان بهره مند می شدند که محصولی تولید کنند ولی اکنون طبق مصوبه چند ماه پیش، آزمایشگاههای خصوصی نیز مشمول این قانون می شوند.

به گفته وی، مشمولیت آزمایشگاههای خصوصی از معافیتهای شرکت های دانش بنیان باعث شده است که این آزمایشگاهها از عضویت در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استقبال کنند.