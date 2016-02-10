اسامی ۳۳ نامزد انتخابات مجلس خبرگان استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز توسط ستاد انتخابات کشور اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزدهای واجد شرایط اعلام شد.
بنابراین گزارش ۳۳ نامزد از حوزه انتخابیه تهران در این دوره از انتخابات خبرگان به رقابت می پردازند که سهم آنان از کرسی های مجلس خبرگان ۱۶ صندلی است.
اسامی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه استان تهران بدین شرح است:
|
ردیف
|
نام
|
نام خانوادگی
|
نام پدر
|
۱
|
عباسعلی
|
اختری
|
محمد حسین
|
۲
|
محسن
|
اسماعیلی
|
عزیزالله
|
۳
|
علیرضا
|
اعرافی
|
محمد ابراهیم
|
۴
|
محمدآقا
|
امامی
|
میرزا ابو تراب
|
۵
|
سیدمحمدعلی
|
امین
|
علینقی
|
۶
|
محمدباقر
|
باقری
|
اسداله
|
۷
|
سیدهاشم
|
بطحائی
|
عباس
|
۸
|
محمدعلی
|
تسخیری
|
علی اکبر
|
۹
|
احمد
|
جنتی
|
هاشم
|
۱۰
|
ابراهیم
|
حاج امینی نجف آبادی
|
حسین
|
۱۱
|
محمدصادق
|
حایری
|
شیخ عبدالحسین
|
۱۲
|
سیدهاشم
|
حمیدی
|
سیدابوالقاسم
|
۱۳
|
حمید
|
حوالی شهریاری
|
عزیزاله
|
۱۴
|
قربانعلی
|
دری نجف آبادی
|
اسدالله
|
۱۵
|
حسن
|
روحانی
|
اسدالله
|
۱۶
|
محمدحسن
|
زالی
|
عبدالعلی
|
۱۷
|
سیدمحمد
|
سجادی عطاآبادی
|
ابوالحسن
|
۱۸
|
نصراله
|
شاه آبادی
|
محمد علی
|
۱۹
|
سیدحامد
|
طاهری
|
سید محمد
|
۲۰
|
سید محمود
|
علوی
|
سیدرضا
|
۲۱
|
غلامرضا
|
فیاضی
|
اسداله
|
۲۲
|
محسن
|
قمی
|
حسین
|
۲۳
|
سید صادق
|
محمدی جزه ئی
|
سید حسین علی
|
۲۴
|
محمد
|
محمدی نیک
|
اسمعیل
|
۲۵
|
سیدمحمدرضا
|
مدرسی مصلی
|
آقا جواد
|
۲۶
|
تقی
|
مصباح
|
مرحوم باقر
|
۲۷
|
غلامرضا
|
مصباحی مقدم
|
اسمعیل
|
۲۸
|
محمدعلی
|
موحدی
|
حاج شیخ عباس
|
۲۹
|
علی
|
مؤمن پور
|
عباس
|
۳۰
|
سیدابوالفضل
|
میرمحمدی
|
سید حسین
|
۳۱
|
محمدرضا
|
ناصری کوچه بیوک
|
محمدرضا
|
۳۲
|
اکبر
|
هاشمی بهرمانی
|
علی
|
۳۳
|
محمد
|
یزدی
|
حاج شیخ علی
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