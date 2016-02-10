اسامی ۳۳ نامزد انتخابات مجلس خبرگان استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز توسط ستاد انتخابات کشور اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزدهای واجد شرایط اعلام شد.

بنابراین گزارش ۳۳ نامزد از حوزه انتخابیه تهران در این دوره از انتخابات خبرگان به رقابت می پردازند که سهم آنان از کرسی های مجلس خبرگان ۱۶ صندلی است.

اسامی نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه استان تهران بدین شرح است: