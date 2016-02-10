سیمرغ فجر از پرواز جا ماند/بطری مهربانی هم به بازار آمد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر روز در صفحات استانی خبرگزاری مهر، اخبار متنوعی منتشر می شود که شاید در میان تیترهای متعدد خبری، برخی از آنها از نظر مخاطب دور مانده و یا در طول روز، مجالی برای رصد و اطلاع از این اخبار نبوده باشد.

بسته خبری مهر در برگیرنده برخی از مهمترین اخبار خبرگزاری مهر است که به شکلی خلاصه جمع آوری شده و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

بسته خبری امروز بر بال های یخ زده سیمرغ فیلم فجر ما را به مشهد می برد و سپس با بطری های پلاستیکی ما را در دریای انسان دوستی غوطه ور می کند تا به شهر پل ها در سواد کوه برسیم.

گزیده ای از اخبار متنوع را در بسته خبری امروز خبرگزاری مهر مرور می کنیم.

بطری های مهربانی

۱۵ شرکت پتروشیمی فعال در منطقه ویژه پارس وجود دارد که در مجموع پنج میلیون و ۴۰۰ هزار بطری توسط کارکنان این شرکت‌های پتروشیمی مصرف می‌شود.

با محاسبه شرکت‌های نفت و گاز پارس و مجتمع گازی و منطقه ویژه پارس به میزان مصرف ۱۶ میلیون بطری در سال مشاهده می شود که عدد بزرگی در این رابطه به دست می آید!حالا این اعداد و ارقام به چه کار می آید؟

مجتمع پتروشیمی حدود ۹۰۰ شغل به‌طور مستقیم و ۸۰۰ شغل به‌طور غیرمستقیم از طریق پیمانکاران ایجاد کرده‌است.

این کارکنان روزانه مصارف غذایی مختلفی دارند که بخشی از این مصارف مربوط به بطری‌های یک‌بارمصرف از جمله آب‌معدنی، نوشابه، دوغ، دلستر و سایر نوشیدنی ها است.

از آنجا که روزانه یک تا دو هزار بطری یک‌بار مصرف در این شرکت استفاده می‌شود لذا قرار شده تا طی تفاهمنامه ای با همکاری سازمان بهزیستی و سازمان محیط زیست کارمندان درب بطری‌های پلاستیکی را جمع‌آوری کرده به یک محل متمرکز تحویل داده تا توسط سازمان بهزیستی برای خرید ویلچر برای معلولان هزینه شود.

در شهرستان عسلویه ۳۰۴ معلول وجود دارد که اجرای این طرح و ارائه عواید آن به معلولان می‌تواند در رفع بخشی از نیازهای معلولان تاثیرگذار باشد.

سیمرغ فجر از پرواز جا ماند

و اما داستان سیمرغ فیلم فجر که تا دو روز پیش مشخص نبود برای عزیمت به مشهد بتواند پر بگشاید یا خیر بالاخره در دقیقه ۹۰ مشکل هزینه سفرش با تلاش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی حل شد و مقرر شد تا ۲۰ بهمن ماه میهمان مشهدی ها شود اما بارش برف و برودت هوا موجب یخ زدن بال های پرواز در فرودگاه تهران و جا مانده سیمرغ و فیلم ها از این پرواز شد.

برودت هوا علاوه بر بال های سیمرغ، هوادارانش را نیز که از سر صبح در مقابل سینما صف کشیده بودند دچار یخ زدگی کرد اما پافشاری هنردوستان مقابل سینما در نهایت مسئولان را بر آن داشت تا نسبت به انتقال سیمرغ فجر از طریق زمینی اقدام کرده و برای وی دربست بگیرند.

به گفته ناصر نبی زاده معاون امور سینمایی اداره کل ارشاد خراسان رضوی نیمی از فیلم ها به مشهد رسیده و بادیگارد تا اینجا با استقبال خوبی همراه شده است.

زندان کارون تا ابد حکم تعطیلی گرفت

همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، با دستور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، زندان کارون اهواز تا ابد حکم به تعطیلی گرفت.

رئیس سازمان زندان های کشور در تماس تلفنی با مدیرکل زندان های استان خوزستان، ضمن صدور دستور تعطیلی زندان کارون اهواز از تلاش های وی و همکاران اداره کل زندان های خوزستان جهت تحقق تعطیلی این زندان که یکی از آرزوی های دیرین مردم اهواز بود قدردانی کرد.

این زندان در سال ۱۳۴۹ احداث شده بود که با توجه به طراحی قدیمی و با گذشت بیش از ۴۰ سال از کاربری آن تبدیل به بافت فرسوده شده بود و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای امروز نبود. با توجه به قرار گرفتن این زندان در بافت شهری، برچیدن آن یکی از آرزوهای مردم اهواز و سازمان زندان بود.

پایان زندگی در خودرو

شدت سوانح رانندگی این روز ها حتی در شهر ها به گونه ای است که جان می گیرد و تاکنون آماری مبنی بر اینکه سهم ایمنی خودرو ها و کارخانه های خودرو ساز در این حوادث چقدر است گزارشی منتشر نمی شود.

متاسفانه در طی دو روز گذشته جان دو پسر و بانوی جوان را در مشهد و اهواز بر اثر برخورد با جدول و سپس واژگونی خودرو گرفته شد.

روز گذشته پسر جوان ۲۸ ساله ای در مشهد به دلیل انحراف از مسیر اصلی و واژگونی خودرو جان خود را از دست داد و امروز هم در حادثه ای مشابهه بانوی جوانی در اهواز در خودرو زندگی اش خاتمه یافت.

متاسفانه این حادثه که در اثر برخورد خودرو با جدول و سپس واژگونی آن رخ داد، منجر به فوت زن جوان شد.

چهره ماندگار فلسفه کشور تجلیل شد

سری هم به استان سمنان بزنیم و خبری از تجلیل از چهره ماندگار فلسفه کشور بخوانید. آئین تجلیل و تکریم پروفسور اعوانی، چهره ماندگار فلسفه و علوم انسانی کشور با حضور مسئولان، دانشگاهیان، فرهیختگان و مردم قدرشناس شهرستان سمنان برگزار شد.

سالن شهید مطهری شهر سمنان میزبان مراسمی بود که طی آن پروفسور غلامرضا اعوانی، چهره ماندگار تاریخ علوم انسانی کشور و محقق نامدار عرصه علوم انسانی با حضور تنی چند از مسئولان استانی و شهرستانی، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاهیان، دانشجویان، فرهیختگان، دانش پژوهان و عموم مردم دیار قومس تجلیل شد.

طوفان در مشهد حادثه به پا کرد

تغییرات جوی که از روز گذشته با برودت هوا و وزش باد شدید در مشهد مقدس همراه شده طی روز گذشته موجب سقوط بسیاری از اجسام و داربست های ساختمان های در حال احداث و همچنین شکستگی برخی درختان در این شهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شدت وزش باد و طوفان روز گذشته موجب شد تا داربست های تعدادی از ساختمان های در حال احداث فرو ریخته و در نقاطی از سطح شهر موجب نگرانی شهروندان شود که با حضور نجاتگران سازمان آتش نشانی این حوادث به نحو مطلوب مدیریت شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد در همین رابطه گفته طی ۲۴ ساعت مشهدی ها دو هزار ۷۸۱ باز زنگ اتش نشانی را برای کمک و یا سوال در خصوص ایمنی به صدا درآورند که البته برخی افراد هم فقط زنگ زدند و فوت کردند.

زیبایی‌های برف در شهر پل‌های مازندران

برف اگرچه مشکلاتی در تردد و راه های کشور ایجاد کرده اما در مازندران زیبایی های وصف ناپذیری را نیز به ارمغان آورده است.

بارش برف زمستانی روزهای‌ اخیر برخی از مناطق مازندران ازجمله سوادکوه را سفید کرده و زیبایی‌های چشم‌نوازی را در این مناطق ایجاد کرده است.

شهرستان سوادکوه که به «شهر پل‌ها» نیز معروف است، در دامنه البرز قرارگرفته است و همین امر زمستان‌هایی سرد را برای شهرهایش رقم‌زده است. هرچند طی سال‌های اخیر به خاطر تغییرات جوی و گرم شدن کره زمین، دیگر از بارش برف‌های سنگین دهه‌های گذشته خبری نیست، اما همچنان در اینجا زمستانی نیست که بدون برف به بهار برسد.

اینجا پیش از شروع زمستان، همگام با برگ‌ریزان پاییز، برف‌ریزان نیز آغاز می‌شود و چه بسیار سال‌ها که این شهرستان با برف به پیشواز بهار رفته است.

بادیگارد از رونق سینما حفاظت کرد

در ششمین روز اکران فیلم‌های جشنواره فجر در اصفهان ۸ فیلم از جمله بادیگارد به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا اکران شد.

مردم اصفهان استقبال خوبی از این جشنواره نشان دادند و سینماهای اصفهان رونقی دوباره گرفتند این درحالی است که مردم اصفهان خواستار تداوم این جشنواره طی سال های آینده در این استان هستند.

گزارش ها حاکی است فیلم بادیگارد در مشهد و اصفهان از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده است و از گیشه های فروش و حیات سینما به درستی حفاظت کرده است.

دعوت مراجع تقلید از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

نهضت اسلامی ایران در سال ۱۳۴۱ با اعتراض شدید حضرت امام خمینی و روحانیت پیشرو به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و آنچه که محمدرضا شاه آن را انقلاب سفید شاه و ملت می‌خواند شروع شد و پس از سال‌ها مبارزه سرانجام در روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب اسلامی با مشارکت اکثریت قاطع مردم ایران به پیروزی رسید. مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) توانستند به حاکمیت خاندان پهلوی خاتمه داده و آن‌ را سرنگون سازند.

حضور گسترده و میلیونی ایرانیان در بیعت مجدد با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و رهبری در راهپیمایی ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب، در رسانه‌های بین‌المللی بازتابی گسترده‌ای دارد و هر یک از رسانه‌های بین‌المللی خبر این روز عظیم ملت ایران را در صدر اخبار خود قرار می‌دهند.

امروز هم بسیاری از مراجع تقلید و نمایندگان ولی فقیه در استان های مختلف مردم را برای به پا داشتن حماسه ای دیگر در 22 بهمن فراخواندند.

یک هزار نفر صاحب شغل‌شدند

امروز در مراسمی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، چهار طرح بزرگ از ۱۰ طرح صنعتی آماده‌سازی شده برای دهه فجر در یزد مورد بهره برداری قرار گرفت که این طرح‌ها در حوزه‌های معدنی، صنایع فولادی، کاشی و سرامیک، سلولزی شیمیایی، نساجی و پتروشیمی بود که گفته می شود در مجموع برای هزار نفر در یزد به واسطه این طرح ها شغل ایجاد شد.