۱۷ پروژه در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی ۱۷ پروژه پست بانک، شهری و ورزشی در شهرستان صومعه سرا افتتاح شد.

مدیریت شعب پست بانک استان گیلان در مراسم بهره برداری از شعبه این بانک در شهرستان صومعه سرا اظهار کرد: ایجاد اشتغال و خدمات رسانی در کنار سایر موسسات از اهداف پست بانک است.

محمدزمان فداکار با اشاره به فعالیت ۶۰۰ شعبه پست بانک در گیلان افزود: با بهر برداری از پست بانک خیابان طالقانی صومعه سرا، تعداد شعب این بانک در شهرستان به ۴۰ عدد رسید.

وی تعداد پروژه های افتتاحی در دهه فجر امسال را پنج پروژه اعلام و اظهار کرد: تمامی سرمایه راه اندازی این پروژه ها توسط بخش خصوصی تأمین شده است.

فداکار به ۱۲ هزار شعبه پست بانک در سراسر کشور اشاره و خاطرنشان کرد: پست بانک از این نظر بزرگترین بانک کشور است.

پست بانک شعبه خیابان طالقانی صومعه سرا با سرمایه ۳۰۰ میلیون تومانی بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

بهره برداری از ۱۴ پروژه عمرانی شهرداری صومعه سرا

شهردار صومعه سرا در مراسم بهره برداری از ۱۴پروژه شهرداری با اشاره به هماهنگی و همکاری خوب اعضای شورای این شهر، گفت: چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای این پروژه ها هزینه شده است.

حسن آقاجانی پروژه های اجرا شده را در حوزه لایروبی و پاکسازی رودخانه، اجرای فاز دوم کمپینگ و تفرجگاه عمومی بلوار شهید صالحی، خط کشی و رنگ آمیزی معابر، پیاده روسازی، ساخت سرویس بهداشتی، اجرای پل فلزی و روکش آسفالت اعلام کرد.

وی افزود: تکمیل یادمان شهدای گمنام، پیاده راه سازی خیابان فرهنگ، ساخت کیوسک راهنمایی و رانندگی و تکمیل موزه تاریخ و فرهنگ نیز از پروژه های در دست اجرای شهرداری صومعه سرا است.

شهردار صومعه سرا خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ها حدود پنج میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است.

افتتاح نخستین سالن تخصصی ورزش های رزمی صومعه سرا

همچنین امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از اولین سالن تخصصی ورزش های رزمی در ورزشگاه تختی صومعه سرا بهره برداری شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان صومعه سرا در این مراسم اظهار کرد: احداث این سالن با زیربنای ۳۵۰ متر مربع با اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان از اسفند سال ۹۳ آغاز شده و امروز به بهره برداری رسید.

سید حسن آموزگار همچنین به بازسازی خانه کشتی این شهرستان اشاره کرد و گفت: تاکنون برای اجرای این طرح ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده که برای تکمیل آن به ۱۰۰ میلیون تومان دیگر نیاز است.

وی احداث تنها زمین چمن مصنوعی در شهر صومعه سرا را یکی دیگر از پروژه های در دست اجرای اداره ورزش و جوانان این شهرستان عنوان کرد و افزود: در مجموع برای اجرا و تکمیل این طرح ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.