دعوت استاندار البرز از مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید طهائی با اعلام فراخوان برای شرکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور مردم امسال با توجه به پیروزی ملت ایران اسلامی در برجام دشمنان سعی در ایجاد توطئه ای دیگر برای نظام اسلامی و تفرقه افکنی هستند که این توطئه ها برای مردم آشنا بوده و با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه دیگری را رقم می زنند.

وی ادامه داد: در حالی مردم در راهپیمایی امسال در روز ۲۲ بهمن حضور می یابند که از مدت ها قبل برای خلق حماسه ای دیگر برای نمایش مشارکت حداکثری مردم آماده می شوند که از مدت ها قبل برای عرصه مشارکتی انتخابات آمده شده اند و همه نوید کشور و پیشرفت را در سطح بین الملل به همراه دارد.

استاندار البرز گفت: مردم ایران اسلامی بارها با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اعلام کرده اند هرگز دست از نظام اسلامی نمی کشند و با مشارکت حداکثری پایبندی خود را به نظام اسلامی و آرمان های آن به نمایش می گذارند تا دشمنان را نا امید کنند.

وی اضافه کرد: آنان با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان می دهند نه تنها نظام اسلامی و آرمان های آن را فراموش نکرده اند بلکه در عرصه مشارکتی انتخابات نیز یکی از دستاورهای انقلاب یعنی مشارکت مردم در تصمیم گیری برای کشور را به نمایش می گذارند.

طهائی در پایان گفت: امروز وظیفه همه شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن است چرا که آرامش کشور مدیون رشادت ها و مقاومت افرادی است که با نثار جان خود امنیت را به ارمغان آوردند بنابراین باید این امنیت و آرامش را با ادای دین حفظ کرد.