به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی عصر چهارشنبه در نشست بصیرتی در مسجد مهدیه کارخانه قند ورامین با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی روی واژه نفوذ تأکید فراوان کرده اند.

این استاد برجسته دانشگاه با اشاره به دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران افزود: آمریکا اگر می توانست کاری علیه ملت ایران انجام دهد، تاکنون انجام داده بود.

وی با اشاره به ابزار سلطه استکبار در کشورهای مختلف ادامه داد: دشمنان اگر با کشوری مشکل داشته باشند ابتدا از طریق جنگ نظامی و سخت تلاش می کنند تا به اهداف خود برسند، موضوعی که در حملات آمریکا به کشورهایی نظیر عراق قابل مشاهده بود.

رجبی دوانی اضافه کرد: اگر دشمن به این نتیجه برسد که از طریق جنگ نظامی نمی تواند به اهداف خود برسد، وارد جنگ نرم و فرهنگی خواهد شد.

وی متذکر شد: اگر کشوری در برابر جنگ نرم دشمن نیز از خود مقاومت نشان داد، پروژه نفوذ کلید می خورد و دشمن بر روی نخبگان و افراد تأثیرگذار جامعه سرمایه گذاری کرده تا از طریق آنان به اهداف خود برسد.

رجبی دوانی یاداور شد: پروژه نفوذ دشمن بسیار خطرناک و پیچیده است، موضوعی که در صدر اسلام نیز دارای مصادیقی بوده و به همین خاطر باید مردم و همه نخبگان با بصیرت و هوشیاری نسبت به نفوذ دشمن حساس باشند.