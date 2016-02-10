  1. استانها
  2. تهران
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

رجبی دوانی:

نفوذ پروژه‌ای خطرناک ازسوی دشمن است/دشمن روی نخبگان کار می‌کند

نفوذ پروژه‌ای خطرناک ازسوی دشمن است/دشمن روی نخبگان کار می‌کند

ورامین- استاد برجسته دانشگاه و پژوهشگر تاریخ گفت:اگر کشوری دربرابر جنگ نرم از خود مقاومت نشان داد، پروژه نفوذ کلید می‎خورد و دشمن روی نخبگان و افراد تأثیرگذار جامعه سرمایه‎گذاری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی عصر چهارشنبه در نشست بصیرتی در مسجد مهدیه کارخانه قند ورامین با گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی روی واژه نفوذ تأکید فراوان کرده اند.

این استاد برجسته دانشگاه با اشاره به دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران افزود: آمریکا اگر می توانست کاری علیه ملت ایران انجام دهد، تاکنون انجام داده بود.

وی با اشاره به ابزار سلطه استکبار در کشورهای مختلف ادامه داد: دشمنان اگر با کشوری مشکل داشته باشند ابتدا از طریق جنگ نظامی و سخت تلاش می کنند تا به اهداف خود برسند، موضوعی که در حملات آمریکا به کشورهایی نظیر عراق قابل مشاهده بود.

رجبی دوانی اضافه کرد: اگر دشمن به این نتیجه برسد که از طریق جنگ نظامی نمی تواند به اهداف خود برسد، وارد جنگ نرم و فرهنگی خواهد شد.

وی متذکر شد: اگر کشوری در برابر جنگ نرم دشمن نیز از خود مقاومت نشان داد، پروژه نفوذ کلید می خورد و دشمن بر روی نخبگان و افراد تأثیرگذار جامعه سرمایه گذاری کرده تا از طریق آنان به اهداف خود برسد.

رجبی دوانی یاداور شد: پروژه نفوذ دشمن بسیار خطرناک و پیچیده است، موضوعی که در صدر اسلام نیز دارای مصادیقی بوده و به همین خاطر باید مردم و همه نخبگان با بصیرت و هوشیاری نسبت به نفوذ دشمن حساس باشند.

کد مطلب 3048395

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها