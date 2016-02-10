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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

روابط عمومی سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران اعلام کرد:

پایانه غرب به دلیل برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن تعطیل می‌شود

پایانه غرب به دلیل برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن تعطیل می‌شود

روابط عمومی سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران اعلام کرد: پایانه مسافری غرب تهران، ازساعت ۲۰ چهارشنبه، ۲۱بهمن تا پایان مراسم یوم‌الله ۲۲بهمن در روزپنج‌شنبه، تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، باتوجه به برگزاری مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۲۲ بهمن در میدان آزادی و حضور پرشور شهروندان انقلابی در این مراسم، همانند سال‌های گذشته برای سهولت بیشتر حرکت مردم، راه‌های ورودی و خروجی میدان آزادی و اطراف آن برای حرکت خودرو‌ها بسته می‌شود. همچنین به منظور ایجاد تسهیلات لازم و جلوگیری از بروز هرگونه خلل در رفت و آمد اتوبوس‌های مسافری بین‌شهری، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام گرفته و تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

بر پایه این گزارش، در فاصله زمانی اعلام شده (ساعت ۲۰ چهارشنبه،  ۲۱بهمن، تا پایان مراسم در روزپنج‌شنبه،  ۲۲بهمن)، مسافران ورودی به تهران ازطریق تقاطع آزادراه تهران- کرج و کمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده می‌شوند و مسافرانی که قصد خروج از تهران را دارند هم می‌توانند از پایانه مسافری جنوب به سمت مقاصد خود حرکت کنند.

کد مطلب 3048397
نورا حسینی

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