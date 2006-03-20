يكي از نزديكان بن لادن امروز در تركيه محاكمه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر،" لوآي السخا"( Luai al-Saka ) يكي از نزديكان " اسامه بن لادن " سركرده شبكه تروريستي القاعده امروز در استانبول تركيه به پاي ميز محاكمه مي رود .

وي حدود 7 ماه پيش در تركيه دستگير شده و مورد بازجويي هاي اوليه قرار گرفته بود .

بر اساس بررسي هاي انجام شده مشاركت فرد مذكور در پاره اي حملات تروريستي كه توسط القاعده و شخص بن لادن طراحي و اجرا شده بود،كاملاً محرز است .

باسلرنوشت : از جمله حوادث تروريستي كه وي در آن دست داشته مي توان به حادثه نوامبر سال 2003 ميلادي در استانبول اشاره كرد كه بيش از 60 تن در آن جان خود را از دست داده و حدود 750 تن نيز زخمي شدند.

پيش از اين دو مظنون ديگر سوري نيز در ماه آگوست سال 2005 ميلادي در تركيه دستگير شدند .

بر اساس پيش بيني هاي اعلام شده احتمال مي رود براي فرد مظنون حكمي معادل بين 15 تا 35 سال حبس صادر شود .

در حادثه سال 2003 استانبول پنج انفجار در اين شهر، دو انفجاردر نزديكي كنسولگري انگليس در شهراستانبول و يكي از شعبات بانك هاي انگليسي دراين شهر روي داد.

همزمان با وقوع اين حادثه " جك استراو " وزير امور خارجه انگليس گفت سه تا چهار نفراز كارمندان كنسولگري انگليس در استانبول در انفجارهاي اين شهر مفقود شده اند.