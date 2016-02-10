همدلی و اتحاد باعث پيشرفت شهر شيراز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاك فطرت ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری شیراز، گفت: اینكه امروز به مناسبت دهه فجر ۱۵۰۰ میلیارد ریال پروژه افتتاح و تا پایان سال نیز چند صد میلیارد ریال دیگر افتتاح می شود نشان از همدلی و اتحاد است.

وی ادامه داد: همدلی و اتحاد میان شورای شهر، فرمانداری و شهرداری باعث توسعه و موفقیت است كه باید این روند همچنان ادامه داشته باشد.

شهردارشیراز یادآور شد: تا پایان سال جاری سه مرحله دیگر افتتاح پروژه در شیراز خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح فاز اول پروژه كوهسار مهدی، پایانه مسافربری غرب شیراز و... از جمله پروژه های شهرداری شیراز بود.