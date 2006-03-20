تاكيد حكيم بر ضرورت تسريع در تشكيل دولت جديد و اجراي سيستم ايالتي در جنوب عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سيدعبدالعزيز حكيم امروز دوشنبه تاكيد كرد : ايجاد فدراليسم در مركز و جنوب عراق راه مبارزه با تروريسم را تسهيل مي كند.



حكيم تكفيري ها و صدامي ها را به تلاش براي شعله ور كردن آتش جنگ طائفه اي(مذهبي ) متهم كرد.



رئيس فراكسيون ائتلاف عراق يكپارچه (اكثريت پارلمان با 128 نماينده) در بيانيه اي به مناسبت فرارسيدن اربعين حسيني گفت : " ما در عين حال كه بروحدت ارضي و ملي عراق تاكيد مي كنيم، تشكيل ايالت مركزي و جنوبي عراق را خواستاريم ، زيرا اين مسئله به برقراري امنيت و مبارزه با تروريسم از يك سو و در حفظ وحدت و يكپارچگي عراق از سوي ديگر كمك مي كند."



وي افزود: " امروز در شرايط حساسي به سر مي بريم، صدامي ها و گروههاي تكفيري جنايات كشتار گروهي و عمليات كوچاندن وترور را كه بيانگر كينه ديرينه بر ضد اهل بيت است، دنبال مي كنند و براي شعله ور كردن آتش جنگ طائفه اي(مذهبي) براي نابودي دستاوردهايي كه پس از سرنگوني صدام و رژيمش محقق شد، تلاش مي كنند."



حكيم خواستار دورانديشي و بيداري كامل قشرهاي مختلف ملت عراق براي مقابله با توطئه دشمنان عراق اعم از تكفيري ها و صدامي ها تاكيد كرد و مقابله كامل با تروريسم را يك ضرورت خواند.



حكيم ابراز عقيده كرد: ما در مرحله جديدي از تاريخ عراق قرار گرفته ايم، وبه گام برداشتن در مسير اجراي قانون اساسي و دفاع از آن جديت داريم.



وي گفت : ما بر ضرورت تسريع در تشكيل دولت جديد كه خواهان مشاركت ملي همه گروهها هستيم،تاكيد مي كنيم.



حكيم افزود: بار ديگر از طرفهاي سياسي و مذهبي و جهان عرب و جهان اسلام مي خواهيم تا مسئوليت هاي خود را در قبال دفاع ازعراقي ها و محكوميت تروريسم و مبارزه با آن برعهده بگيرند،زيرا اين مسئله در نهايت خطري براي منطقه خواهد بود.



وي گفت : مشكل تروريسم در عراق يك مسئله ريشه دار شده است كه به اعتقاد ما مشاركت همه ملت عراق در مبارزه با آن يكي از راههاي سودمند است، لذا بار ديگر درخواست خود براي تشكيل كميته هاي مردمي براي مبارزه با تروريسم را كه با دستگاههاي رسمي ارتباط داشته باشد، مورد تاكيد قرار مي دهيم.



حكيم به طرفداران خود توصيه كرد تا به رهنمودهاي مراجع ديني بزرگ شيعه و در راس آنها آيت الله سيستاني همچنان پايبند باشند.



وي گفت :تبعيت از مرجعيت در جريان حوادث گذشته نشان داد كه مرجعيت يك وجود قدرتمند و تاثير گذاري است كه قشرهاي مختلف مردم از آن الهام مي گيرند.

بايد به اين نكته اشاره كرد كه حكيم اواخر سال گذشته ميلادي در سليمانيه در شمال عراق گفته بود: فدراليسم يك گزينه صحيح در كردستان عراق و مركز و جنوب، بغداد و هر شهري از شهرهاي عراق است.

ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق با بيان اينكه دولت جديد حداكثر تا يك ماه ديگر تشكيل خواهد شد، گفته بود : تا زماني كه ملت عراق بخواهند در مسئوليت خود باقي خواهم ماند.