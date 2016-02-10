به گزارش خبرنگار مهر، ناصر محمد صالحی امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی خانه کاراته استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام مبارکه دهه فجر اظهار داشت: بعد از سال‌ها انتظار همه کراته‌کاها و مربیان و پیشکسوتان ما در استان به سر آمد و در این دهه مبارک توانستیم مراحل احداث خانه کاراته را پیگیری و امروز نیز شاهد کلنگ زنی آن هستیم.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه در ادامه افزود: قرار شده ظرف مدت ۹ ماه از بودجه سفر مقام معظم رهبری به سرانجام برسد و اعتبارات این پروژه نیز ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

محمد صالحی با اشاره به کلنگ زنی خانه کاراته استان کرمانشاه گفت: این کار عظیم حاصل تلاش بزرگان هیئت کاراته بوده و امروز شاهد کلنگ زنی خانه کاراته استان هستیم.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه برگزاری کلاس مربیگری درجه یک را از برنامه های آینده هیئت عنوان کرد و افزود: این دوره اواخر اسفند یا اوایل فروردین ماه انجام خواهد شد.

وی از اعزام کاراته‌کاهای کرمانشاهی به مسابقات کاراته انتخابی قهرمانی سبک های آزاد کشور خبر داد و بیان کرد: مسابقات در بخش بانوان و آقایان به میزبانی استان مازندران برگزار و از استان کرمانشاه نیز ورزشکاران مطرح به این مسابقات اعزام می‌شوند.

محمد صالحی اظهار کرد: در بخش کمیته آقایان ۵ نفر و یک نفر در بخش کاتا و یه داور و یک سرپرست و نیز در بخش بانوان همین تعداد فردا اعزام می‌شوند.