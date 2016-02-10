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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

رئیس هیئت کاراته کرمانشاه خبر داد:

اعزام کاراته‌کاهای کرمانشاهی به مسابقات قهرمانی کشور

اعزام کاراته‌کاهای کرمانشاهی به مسابقات قهرمانی کشور

کرمانشاه- رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه گفت: کاراته‌کاهای کرمانشاهی فردا برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور به مازندران اعزام می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر محمد صالحی امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی خانه کاراته استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک ایام مبارکه دهه فجر اظهار داشت: بعد از سال‌ها انتظار همه کراته‌کاها و مربیان و پیشکسوتان ما در استان به سر آمد و در این دهه مبارک توانستیم مراحل احداث خانه کاراته را پیگیری و امروز نیز شاهد کلنگ زنی آن هستیم.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه در ادامه افزود: قرار شده ظرف مدت ۹ ماه از بودجه سفر مقام معظم رهبری به سرانجام برسد و اعتبارات این پروژه نیز ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.

محمد صالحی با اشاره به کلنگ زنی خانه کاراته استان کرمانشاه گفت: این کار عظیم حاصل تلاش بزرگان هیئت کاراته بوده و امروز شاهد  کلنگ زنی خانه کاراته استان هستیم.

رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه برگزاری کلاس مربیگری درجه یک را از برنامه های آینده هیئت عنوان کرد و افزود: این دوره اواخر اسفند یا اوایل فروردین ماه انجام خواهد شد.

وی از اعزام کاراته‌کاهای کرمانشاهی به مسابقات کاراته انتخابی قهرمانی سبک های آزاد کشور  خبر داد و بیان کرد: مسابقات در بخش بانوان و آقایان به میزبانی استان مازندران برگزار و از استان کرمانشاه نیز ورزشکاران مطرح به این مسابقات اعزام می‌شوند.

محمد صالحی اظهار کرد: در بخش کمیته آقایان ۵ نفر و یک نفر در بخش کاتا و یه داور و یک سرپرست و نیز در بخش بانوان همین تعداد فردا اعزام می‌شوند.

کد مطلب 3048412

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