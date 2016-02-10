جمع آوری ۵۶۰۰ متر تور صیادی غیرمجاز در تالاب شادگان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد موسوی آزاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبادان گفت: طی دو هفته متوالی بهمن ماه با انجام گشت و کنترل مشترک حوزه استحفاظی به همراه محیط بانان خرمشهر به چندین نفر صیاد غیر مجاز که اقدام به پهن کردن گسترده تورهای صیادی به تعداد ۵۲ رشته کرده بودند، برخورد کرده که ضمن دستگیری تعدادی از آنان به میزان ۵۶۰۰ مترتور های آنان جمع آوری شد.

با توجه به فصل تخم ریزی اکثر ماهیان تالابی در این فصل از یک سوءوفرصت طلبی برخی از صیادان غیرمجاز حساسیت مقابله با تورهای با وسعت زیاد را دو چندان می‌کند.