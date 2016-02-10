تصادف مرگبار کامیون با پراید/راننده جوان در دم جان سپرد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: در ساعت ۱۰:۱۸ امروز حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه بعثت نرسیده به پل افسریه به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران سه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: در این حادثه یک دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری گازوئیل بدلیل نامشخص با یک دستگاه خودروی سواری پراید برخورد کرد.

ملکی افزود: زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند راننده پراید در بین کامیون و گاردریل های وسط بزرگراه در داخل اتاق ویران شده پراید محبوس شده بود که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی قطعات خودرو را برش داده و این مرد را از داخل پراید خارج کردند.

وی خاطرنشان کرد: این مرد ۳۲ ساله بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و پس از اینکه خودروها به مکان امن منتقل شدند در ساعت ۱۱:۱۱ آتش نشانان محل را ترک کردند.

به گفته ملکی علت وقوع این سانحه رانندگی در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور قرار دارد.