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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

تصادف مرگبار کامیون با پراید/راننده جوان در دم جان سپرد

تصادف مرگبار کامیون با پراید/راننده جوان در دم جان سپرد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف خودرو تانکر ۳۰ هزار لیتری گازوئیل با یک دستگاه خودروی پراید خبر داد و گفت: در این حادثه راننده ۳۲ ساله پراید جان باخت.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: در ساعت ۱۰:۱۸ امروز حادثه تصادف در مسیر غرب به شرق بزرگراه بعثت نرسیده به پل افسریه به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران سه ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: در این حادثه یک دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری گازوئیل بدلیل نامشخص با یک دستگاه خودروی سواری پراید برخورد کرد.

ملکی افزود: زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند راننده پراید در بین کامیون و گاردریل های وسط بزرگراه در داخل اتاق ویران شده پراید محبوس شده بود که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی قطعات خودرو را برش داده و این مرد را از داخل پراید خارج کردند.

وی خاطرنشان کرد: این مرد ۳۲ ساله بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و پس از اینکه خودروها به مکان امن منتقل شدند در ساعت ۱۱:۱۱ آتش نشانان محل را ترک کردند.

به گفته ملکی علت وقوع این سانحه رانندگی در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور قرار دارد.

کد مطلب 3048417

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