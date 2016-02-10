هیچ مشکل امنیتی در ایران ندیدم/ فوتبال ایران مثل ایتالیا بزرگ است

به گزارش خبرنگار مهر، «جیانی اینفانتینو» که بامداد امروز چهارشنبه وارد تهران شده بود و عصر امروز نیز در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در پاسخ به نخستین پرسش مبنی بر اینکه برخی کشورها می خواهند با دخالت دادن مسائل ساسی حق فوتبال ایران را ضایع کنند گفت: ابتدا باید بگویم که باعث افتخار من است که به ایران آمدم و دوستان جدید که مثل برادرم می مانند را می بینم. ایران کشور بسیار خوبی است. نه تنها این کشور در فوتبال و فوتسال بالاترین رتبه را دارد بلکه در فوتبال ساحلی و بانوان هم خیلی موفق بوده است.

وی افزود: بعد از نشستی که امروز با مسئولان فدراسیون داشتم متوجه شدم که اینجا همه عاشق فوتبال هستند. این چیزی است که دنیای فوتبال به آن نیاز دارد. این دلیل حضور من در ایران بود. به همین خاطر باید از فوتبال حمایت کنیم و آن را به فیفا برگردانیم تا بتوانیم کسانی که به فوتبال علاقه دارند را کنارشان باشیم.

دبیرکل یوفا خاطرنشان کرد: من به کفاشیان و همه اعضای فدراسیون فوتبال تبرریک می گویم به خاطر کاری که در کمپ تیم های ملی کرده اند و این مجموعه خوب را آماده کرده اند. کمتر کشوری هست که چنین امکاناتی داشته باشد.

وی افزود: فوتبال فارغ از سیاست است و باید از دخالت های سیاسی مصون باشد. فوتبال باید پل ارتباطی با کشورهای دیگر باشد. باید همیشه کمک کنیم تا از فوتبال در مسائل سیاسی سوء استفاده نشود. همه باید در کنار هم بایستیم تا فوتبال در همه جای دنیا بازی بشود و باعث وحدت و دوستی شود. حتی فوتبال می تواند به نزدیک شدن ملت ها کمک کند.

جیانی اینفانتینو در پاسخ به این پرسش که برخی کشورها عنوان کرده اند داخل ایران امنیت برای برگزاری مسابقات فوتبال وجود ندارد گفت: من در ایران هیچ مشکلی ندیدم. ایران یک کشور زیبا و خوب است و من هیچ مشکلی امنیتی در ایران ندیدم.

وی افزود: من به صورت شفاف و کامل می گویم. من اینجا به عنوان یک نامزد انتخابات فیفا اینجا هستم. پیام من فوتبالی است. ما باید برای فوتبال برنامه ریزی کنیم و حمایتش کنیم از دخالت دولت ها و سیاست. این فلسفه کاری من است و نگاه نمی کنم که در آسیا هستم یا اروپا.

دبیرکل یوفا در ادامه پیرامون انتخابات فیفا و اینکه چه کشورهایی از او حمایت خواهند کرد: مطمئن هستم که انتخابات خوبی خواهیم داشت. من حمایت های خوبی را خواهم داشت و اطمینان دارم که انتخاب خواهم شد. من دارم به همه کشورها سفر می کنم و با نگاهی که به فوتبال دارم می خواهم که انتخاب شوم. درحالی که برای همه کاندیداها احترام قائلم اما مطمئنم که برنده خواهم شد برای اینکه عاشق فوتبال هستم. می دانم اگر قرار است تغییراتی صورت بگیرد و فوتبال تغییر کند باید به من رای بدهند.

وی افزود: کشورهایی مثل ایران باید در فیفا قدرتمندتر باشند. با مواردی که امروز در ایران دیدم و اشتیاقی که وجود دارد مطمئنم که در آینده موفق خواهید شد.

دبیرکل یوفا در مورد برنامه هایش برای ریاست فیفا و اینکه چه جایگاهی را برای ایران در نظر می گیرید گفت: برنامه هایم را مختصر می گویم. چشم اندازی که برای فیفا دارم براساس سه نکته اساسی است. فیفا به فرماندهی و شفافیت درست نیاز دارد. من می خواهم با این موضوعات به انتخابات بیایم. نکته دوم این است که با آمدن من دموکراسی در فیفا وجود خواهد داشت و صدای همه فدراسیون ها در فیفا شنیده خواهد شد. خیلی مهم است که سالی یکبار نه بلکه چند بار بیایند تا با آنها ارتباط داشته باشیم.

جیانی اینفانتینو خاطرنشان کرد: می دانیم که جایگاه فدراسیون فوتبال ایران کجاست. البته شرایطی که در سوئیس وجود دارد با شرایط ایران متفاوت است. هدف اصلی من توسعه فوتبال در همه جای دنیاست که به افراد متخصص نیاز داریم. همچنین منابع مالی می خواهیم. امکانات و زیرساخت هایی که در ایران دیدم و متخصصانی که شما دارید کاملا واضح است که ایران می تواند نقش اساسی داشته باشد و ایران می تواند کمک کند به بقیه کشورها برای توسعه. فوتبال ایران بزرگ است مثل ایتالیا. بنابراین باید کمک کنید به کشورهایی که نیاز به توسعه بیشتر دارند.

دبیرکل یوفا افزود: یکی از پیچیده ترین مسائل فوتبال تداخل و برگزاری لیگ هاست. من یک برنامه مشخص برای حل این مشکل دارم که بین بازیهای لیگ و تیم ملی تداخل ایجاد نشود. برنامه ریزی مدون می تواند به مسابقات کمک کند. ضمن اینکه برای برنامه ریزی فوتبال هم مهم است.

وی نظرش در مورد کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران را اینگونه بیان کرد: شما متخصص فوتبال هستید و کی روش سرمربی تیم ملی شماست. او دوست خوب من است و سالهاست او را می شناسم اما نتایج هستند که در فوتبال حرف اول را می زنند.

دبیرکل یوفا در مورد مشکلات مالی که در فیفا وجود داشته است و وی توانسته خود را از این مشکلات حفظ کند و اینکه چه برنامه ای برای حل این موضوع دارد گفت: وقتی من در مورد فیفا صحبت می کنم شفافیت خیلی مهم است. باید چهره فیفا به خودش بازگردانده شود. وقتی می توانیم این چهره را به جایگاه خودش برگردانیم کاملا باید با حساب و کتاب باشد.

وی در واکنش به این موضوع که برخی کشورها در دنیای فوتبال از نظر فنی قدرت زیادی ندارند اما فشارهای زیادی به فیفا می آوردند آیا شما برنامه ای برای برخورد با آنها دارید گفت: در فیفا ۲۲۹ فدراسیون عضو هستند. در فوتبال قدرت مهم نیست و باید مناسبات فوتبالی را در نظر گرفت. بنابراین ما کشورهای بزرگ را الگو قرار خواهیم داد برای کشورهای کوچک تا آنها هم پیشرفت کنند.

دبیرکل یوفا در مورد اینکه برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی اعلام کرده اند به شیخ سلمان رای خواهند داد گفت: من دنبال یک انتخاب فوتبالی هستم نه چیز دیگری. قرار است خیلی از کشورها را بازدید کنم. از آمریکا گرفته تا آفریقا و آسیا و حتی استرالیا. من در دو هفته اخیر پنج قاره مختلف رفته ام و تاکنون فقط استرالیا را نرفته ام. می خواهم به طور مستقیم با افراد صحبت کنم. من به دنبال وام خواهی نیستم و حضورم به خاطر صحبت کردن با تک تک فدراسیون هاست. از بازدیدهایی که در کشورهای مختلف داشتم مطئمنم که حمایت های خیلی خوبی در انتخابات خواهم داشت.

جیانی در مورد اینکه نظر شما در مورد دو پرونده جنجالی میزبانی روسیه و قطر گفت: من در مورد این مسئله دیدگاه شفافی داریم. این دو کشور شش سال پیش انتخاب شدند. شایعات و نظرات مختلفی شنیده می شود و اتهامات زیادی هم عنوان شده است. من هنوز به چیزی که مطمئن باشم و اثبات شود این مسائل نرسیده ام. به جای اینکه به شایعات اهمیت بدهیم باید روی فوتبال تمرکز کنیم. فیفا باید کلیه تلاشش را برای بهترین میزبانی انجام دهد و بهترین جام جهانی برگزار شود. نگاه ما باید رو به جلو باشد.