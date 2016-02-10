حضور قضات باتجربه در شعب تخصصی ویژه سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک ریاست کل دادگستری استان تهران و معاونین قضائی وی با رئیس محاکم و معاونین ستادی و سرپرستان مجتمع های قضائی دادگاه های عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در این جلسه رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران با تبریک دهه مبارک فجر و همچنین گرامیداشت یاد و خاطر شهدا و حضرت امام (ره) اظهار داشت: ما در این ایام ارزشمند و عزیز در آستانه سالروز عملیات والفجر ۸ که در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۶۴ صورت پذیرفته و طی آن محاصره غرور آفرین شهر فا و عراق از دست دشمن بعثی آزاد گشت ، قرار داریم که جا دارد طی این روزها یادی از شهدای جنگ تحمیلی نمائیم. امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد که همواره ادامه دهنده راه شهدا و امام راحل (ره) باشیم.

عباس پوریانی شهر تهران را پیشانی دستگاه قضائی برشمرد و عنوان داشت: اعتقاد دارم برگزاری این جلسات به صورت مستمر ، می تواند زمینه ساز این باشد که مسائل و مشکلات از طریق هم اندیشی و تعامل مرتفع گردد و باید توجه داشت که در شهر تهران معضلات بسیاری وجود دارد و این میزان مشکلات در موضوعات مختلف قابل مقایسه با سایر استان ها نیست و شایسته است که مسئولین محترم استانی و قوه قضائیه نگاه ویژه ای به شهر تهران داشته باشند و خوشبختانه به واسطه پیگیری های صورت گرفته این مسائل و مشکلات به نحوی به سمع و نظر ریاست محترم قوه قضائیه منعکس گردید و الحمداله در این زمینه نیز نگاه معظم له و دیگر مسئولان قوه قضائیه که تصمیم گیر می باشند به سمت تهران جلب شده است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در ادامه سخنان خود افزود: ما هرگز محاکم تهران را به صورت جزیره مستقل و جدا از هم نمی بینیم ؛ چرا که همه در واقع جزء یک خانواده هستیم و مشکلات دادگاه های تجدیدنظر و دادسراهای عمومی و انقلاب تهران را مشکلات خودمان می دانیم و دادسرا ، محاکم و تجدیدنظر لازم و ملزوم یکدیگر می باشند و اگر غیر از این تصور شود به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید و در نهایت مردم متضرر خواهند شد.

پوریانی فعالیت قضات را حضور در خط مقدم جبهه عدالت دانست و متذکر شد: در رسیدگی به پرونده های قضائی قضات در خط مقدم جبهه عدالت حضور دارند ، چراکه در کنار پرونده های مهم کیفری ، پرونده های بسیار سنگین حقوقی با خواسته هزار میلیارد تومانی و پرونده های خانواده وجود دارد که در این راستا ما سعی کردیم با برگزاری جلسات مستمر کاهش موجودی شعب را که یکی از گله مندی های مردم از عملکرد قوه قضائیه در بحث اطاله دادرسی می باشد و این موضوع مهم برای ما از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده را پیگیری و رصد کنیم و در کنار آن با تدوین برنامه هایی که باعث بروز اطاله دادرسی می شود ، عوامل ایجاد آن شناسایی و راهکارهایی هم ارائه شده است . وی تصریح کرد: که در مجتمع های قضائی کار گروهی بطور مستقل و مجزا ایجاد و رئیس هر واحد قضائی رئیس این کمیته می باشد تا بدین طریق بر این مشکل فائق آئیم و در نهایت هم تا این لحظه اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب با بیان این که بازرسی های جاری ، دارای اثرات بسیاری بوده عنوان داشت: ما در برنامه های خودمان در حال اتمام چهارمین دوره بازرسی ها از مجتمع های قضائی تهران هستیم و طی این مدت بازرسی دقیق دوره ای ، موردی و سرزده صورت پذیرفته و از تک تک شعبات محاکم بازدید شده و طی آن نیز از نزدیک در جریان رسیدگی به پرونده های قضائی قرار گرفته ایم و در صورت بروز نواقص احتمالی موارد به صورت مستدل به مدیران و همکاران تذکر داده شده و راهنمایی لازم نیز ارائه گردیده است.

وی با بیان ایجاد شعب تخصصی ویژه سرقت گفت: با توجه به این که رسیدگی به موضوع سرقت نیازمند تخصص و مهارت خاصی می باشد و از اهمیت بسزایی نیز برخوردار است ، تعدادی از قضات باتجربه را اختصاص به شعب سرقت اختصاص داده‌ایم تا دقت رسیدگی به جرم بیش از پیش افزایش یابد.

در ادامه این جلسه نیز مسائل و موضوعاتی نظیر متمرکز کردن اجرای احکام ، ابلاغ اوراق قضائی، پیشنهاد چارت تشکیلاتی جدید در خصوص محاکم ، کاهش موجودی پرونده های مسن و ... مورد بحث و تبادل قرار گرفت.