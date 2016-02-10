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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۲:۱۰

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان خبرداد:

امدادرسانی به ۷۷ نفر در حوادث برف و کولاک اخیر گلستان

امدادرسانی به ۷۷ نفر در حوادث برف و کولاک اخیر گلستان

گرگان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان از امدادرسانی به ۷۷ نفر از هموطنان همزمان با بارش برف و کولاک دو روز گذشته خبرداد.

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خدمات ارائه شده در حوادث ناشی از برف و کولاک اخیر اظهارکرد: طی بارش های شدید برفی که از روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه شاهد آن بودیم حوادثی رخ داد که جمعیت هلال احمر استان گلستان توانست با هوشیاری و آمادگی که بیش از پیش کسب کرده با استفاده از پنج تیم عملیاتی به همراه سه دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی نجات، برای تمامی حوادث ناشی از برف و کولاک پاسخی مؤثر و کارگشایانه داشته باشد.

احمدی تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران داوطلب جمعیت هلال احمر استان گلستان با حضور و آمادگی کامل توانستند خدمات خور را به ۷۷ نفر از حادثه دیدگان ناشی از برف و کولاک در محورهای مواصلاتی و کوهستانی استان که عمدتا در محورهای تنگراه و خوش ییلاق رخ داد ارائه کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان در ادامه گفت: این خدمات شامل رهاسازی حادثه دیدگان از برف و کولاک، بستن زنجیر چرخ، امدادرسانی، توزیع پتو و همچنین توزیع بسته‌های غذایی اضطراری نجات بود.

احمدی تصریح کرد: این بسته‌ها از قبل تهیه و در پست‌ها و پایگاه‌های امداد و نجات سراسر استان توزیع شده بودند تا در شرایط اضطراری همچون این دست از حوادث مورد استفاده قرار گیرند.

کد مطلب 3048436

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