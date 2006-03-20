اتحاديه اروپا : شوراي امنيت در حل موضوع هسته اي ايران ميانجيگري كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، وزراي امورخارجه 25 كشور عضو اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي با ناديده گرفتن نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي در همراهي با فشارها و خواسته هاي زياده خواهانه آمريكا اظهار داشتند : اكنون زمان آن رسيده تا شوراي امنيت سازمان ملل درباره پرونده هسته اي ايران به ايفاي نقش بپردازد .

آنها همچنين تصريح كردند : ايران بايد به درخواستهاي مطرح شده در نشست ماه فوريه جامه عمل مي پوشاند .

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا با تكرار نگراني هاي خود از فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران خاطر نشان كردند : ايران بايد به همكاري هاي تنگاتنگ خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه دهد .

اين در حالي است كه امشب اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل به همراه آلمان در نيويورك تشكيل جلسه داده و درباره پرونده هسته اي ايران به گفتگو خواهند نشست .