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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۴۱

با ناديده گرفتن نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي در حل اين موضوع؛

اتحاديه اروپا : شوراي امنيت در حل موضوع هسته اي ايران ميانجيگري كند

اتحاديه اروپا : شوراي امنيت در حل موضوع هسته اي ايران ميانجيگري كند

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در نشست امروز خود در همراهي با خواسته هاي زياده خواهانه آمريكا از بررسي موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت حمايت كردند و نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي را ناديده گرفتند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، وزراي امورخارجه 25 كشور عضو اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه اي با ناديده گرفتن نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي در همراهي با فشارها و خواسته هاي زياده خواهانه آمريكا اظهار داشتند : اكنون زمان آن رسيده تا شوراي امنيت سازمان ملل درباره پرونده هسته اي ايران به ايفاي نقش بپردازد .

آنها همچنين تصريح كردند : ايران بايد به درخواستهاي مطرح شده در نشست ماه فوريه جامه عمل مي پوشاند .

وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا با تكرار نگراني هاي خود از فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران خاطر نشان كردند : ايران بايد به همكاري هاي تنگاتنگ خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه دهد .

اين در حالي است كه امشب اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل به همراه آلمان در نيويورك تشكيل جلسه داده و درباره پرونده هسته اي ايران به گفتگو خواهند نشست .

کد مطلب 304844

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