دعوت فدراسیون فوتبال از جامعه ورزش برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به مناسبت سی و هشتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جامعه ورزش و آحاد ملت شریف ایران طی اطلاعیه ای برای حضور در راه پیمایی ۲۲ بهمن دعوت به آورد.

روابط عمومی فدراسیون اطلاعیه ای به شرح زیر منتشر کرد:

« انقلاب اسلامی کشورمان نتیجه و ثمره خون پاک بهترین فرزندان این ملت در راه رسیدن به اسلام ناب محمدی (ص) است. انقلابی که با معماری بنیان گذار انقلاب، نماد مبارزه با ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار برای جهانیان شد.

ملت همیشه در صحنه و سربلند ایران همواره در سی و هفتمین سالی که از عمر پر فروغ انقلاب اسلامی می‌گذرد با حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، پایبندی آگاهانه خویش به آرمان های امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ارزشهای انقلاب اسلامی را نشان داده‌اند.

بر همین اساس و در ادامه این راه که وظیفه دینی و شرعی هر ایرانی است، در آستانه سی و هشتیمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، فدراسیون فوتبال همراه با آحاد جامعه ورزش به خصوص جامعه فوتبال کشور و با دعوت از همه مردم عزیز ایران اسلامی به حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ضمن تاکید بر حفظ و حراست از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با افتخار در کنار سایر اقشار ملت در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه شرکت خواهد کرد.»