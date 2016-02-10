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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۱

۳۳ نفر نامزد نهايی مجلس خبرگان رهبری از استان تهران اعلام شد

۳۳ نفر نامزد نهايی مجلس خبرگان رهبری از استان تهران اعلام شد

رييس ستاد انتخابات استان تهران گفت:‌۱۷۰ داوطلب از استان تهران كانديد مجلس خبرگان رهبري بودند كه در نهايت ۳۳ نفر نامزد نهايي انتخابات مجلس خبرگان رهبري از استان تهران رسما از سوي شوراي نگهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سيدشهاب الدين چاوشي گفت: اسامي ۳۳ نامزد نهايي مجلس خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان به مركز حوزه انتخابيه استان ابلاغ شده است و فرمانداري تهران حداكثر تا پايان وقت اداري امروز(۲۱ بهمن ماه) طي آگهي اسامي آنها را منتشر خواهد كرد.

چاوشي افزود:‌ كد انتخاباتي داوطلبان مذكور كه در سايت فرمانداري تهران درج شده است، در ليست نامزدهاي تاييد شده در روز انتخابات در محل شعب اخذ راي  نصب ودر معرض ديد راي دهنگان قرار خواهد گرفت.

به گفته رييس ستاد انتخابات استان تهران،از ميان نامزدهاي مجلس خبرگان فقط اسامي ۱۶ نفر توسط راي دهندگان در استان تهران در تعرفه راي نوشته خواهد شد.

وي با اشاره به زمان قانوني آغاز تبليغات نامزدهاي مجلس خبرگان تصريح كرد:‌زمان قانوني براي تبليغات نامزدهاي تاييد شده براي انتخابات خبرگان از ابتداي روز ۲۲ بهمن ماه آغاز و به مدت دو هفته تا پايان روز ۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

چاوشي  با اشاره به اعضاي كميسيون بازرسي تبليغات خبرگان عنوان كرد: اين كميسيون از مدتي قبل به رياست استاندار تهران،رييس كل دادگستري استان، رييس هيات نظارت استان و رييس شبكه استاني صدا وسيما است.

معاون سياسي و اجتماعي استانداري تهران افزود:‌ صدا و سيما موظف به برنامه ريزي،تهيه و پخش نظرات نامزدهاي انتخاباتي خبرگان به طور يكسان از شبكه جديدالتاسيس تهران است.

وي در پايان گفت:‌پوسترها و بنرهاي تبليغاتي نامزدها در محل هاي مشخص شده نصب و طبق آيين نامه اجرايي قانون انتخابات خبرگان اندازه بنرها نبايد از  ۷۰*۱۰۰بزرگتر باشد در غير اينصورت فرمانداري ها مكلف به جمع آوري تبليغات غيرمجاز .هستند.

کد مطلب 3048444

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