آسمان ۲۸ شهر خراسان رضوی نور افشانی می شود

حجت‌الاسلام محمد سلطانی در گفت و گو با مهر بیان کرد: علاوه بر آذین بندی در ۴۰۰ نقطه شهر مقدس مشهد در شامگاه ۲۱ بهمن مقارن ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه توسط لشكر ۷۷ پیروز ثامن الائمه«ع» در محل جبل النور كوهسنگی مراسم نورافشانی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همزمان در تعداد ۲۸ شهرستان در سطح استان مراسم نورافشانی توسط سپاه امام رضا(ع) به اجرا درخواهد آمد بیان کرد:مراسم ندای تكبیر الله اكبر ساعت ۲۱ شب همزمان در سراسر كشور از مأذنه های مساجد و حسینیه‏های سراسر استان به مدت پنج دقیقه و همزمان از گلدسته های اماكن متبركه رضوی پخش خواهد شد.

نمایش وحدت فردا 9 صبح

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی همچنین از وعده دیدار به منظور برپایی نمایش وحدت و شکوه به مناسبت راهپیمایی یوم الله 22 بهمن از ساعت 9 صبح روز پنج‏شنبه با اجتماع مردم مؤمن و همیشه در صحنه مشهد مقدس در میدان 15 خرداد خبر داد.

حجت الاسلام سلطانی بیان کرد: این مراسم فردا 9 صبح اغاز و پس از طی گذر از خیابان امام رضا(ع)، برادران از باب‏االرضا(ع) و خواهران از باب الجواد(ع) و تجمع نهایی راهپیمایان در صحن جامع‏ رضوی خواهدبود.

وی بیان کرد: در صورت نامساعد بودن هوا برادران در رواق امام خمینی(ره) و خواهران در رواق دارالمرحمه اجتماع خواهند کرد و در پایان از سخنرانی حجت ‏الاسلام رئیسی دادستان كل كشور بهره ‏مند خواهیم شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: قرائت قطعنامه و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر پایان بخش مراسم راهپیمایی 22 بهمن است.