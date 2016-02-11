«جامعه شناسی راهپیمایی ۲۲بهمن» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جامعه شناسی راهپیمایی ۲۲بهمن» مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و دیدگاه‌ها ارائه‌شده در سمینار «جامعه‌شناسی راهپیمایی ۲۲ بهمن» و گفت‌وگوهای علمی بعد از سمینار است.

این سمینار به حمایت پژوهشکدة باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی در سالن همایش‌های این پژوهشکده، در تاریخ پنج‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳، در تهران برگزار شد. سمینار از چهار پنل برخوردار بود که یک روز کامل را شامل می‌شد. در هر پنل سه سخنرانی پیش‌بینی شده بود که مجموعاً دوازده سخنرانی را تشکیل می‌داد. قریب هشت گفت‌وگوی علمی نیز بعد از سمینار اجرا شد که مجموعاً به بیست مورد رسید.کتاب حاوی شش فصل اصلی است:

۱- زمینه ها و رویکردها در راهپیمایی پژوهی

۲- جامعه شناسیِ جامعه شناسی ۲۲بهمن

۳- راهپیمایی ۲۲بهمن و تبیینهای علّی

۴- راهپیمایی ۲۲بهمن و رویکردهای پدیدار شناختی

۵- راهپیمایی ۲۲بهمن و تحلیلهای نمادین و مطالعۀ بازنماییها

۶- راهپیمایی ۲۲بهمن و مطالعات سیاستگذارانه

مجموعة سخنرانی‌ها و گفت‌وگوها در دبیرخانة سمینار مکتوب و بازنویسی شد و بعد از چند بار رفت و برگشت با سخنرانان و گفت‌وگوشوندگان صورت نهایی به خود گرفت که اینک از نظر می‌گذرانید.

کتاب جامعه شناسی ۲۲بهمن شامل گفتارهایی از یا گفتگوهایی با دکتر علیرضا شجاعی زند، دکتر ناصر فکوهی، دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر ابراهیم فیاض، دکتر عبدالله گیویان، دکتر منوچهر محمدی، دکتر جوادی یگانه، دکتر محمدهادی همایون، دکتر محمدعلی الستی، دکتر احمد نادری، دکتر جمشیدیها، دکتر انتظاری، دکتر محمد حسین هاشمیان، دکتر عبدالکریم خیامی،دکتر سید مجید امامی، دکتر فرشاد مهدیپور، دکتر پرویز امینی، دکتر محمد آقاسی، دکتر سینا کلهر، دکتر محسن حسام مظاهری، سید علی کشفی و علی جعفری است.

کتاب همچنین حاوی گفتگوی مفصّل و جذّابی با جناب آقای زارع رییس ستاد دهۀ فجر انقلاب اسلامی است. این کتاب با اهتمام حجه الاسلام علی جعفری دبیر سمینار تدوین شده و به مقدّمۀ دکتر حسین کچویان آراسته شده است.

این کتاب توسط انتشارات سورۀ مهر در تیراژ ۲۵۰۰ نسخه منتشر شده است.