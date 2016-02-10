با حمایت از کُردهای سوریه، منطقه را به «برکه خون» تبدیل کرده اید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، تنش های میان ترکیه و آمریکا در خصوص تروریستی خواندن حزب دموکراتیک کرد در سوریه همچنان ادامه دارد.

در جدیدترین اظهارنظر ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی اظهار داشت: واشنگتن به دلیل حمایت از کردهای سوریه، منطقه را به دریاچه خون تبدیل کرده است.

وی در همین راستا تصریح کرد: واشنگتن از زمانی که وارد کردن نام کردها در لیست گروه های تروریستی را نپذیرفت، منطقه را به برکه خون تبدیل کرده است.

شایان ذکر است وزیر خارجه ترکیه پیش از این گفته بود آمریکا باید در خصوص همکاری با ترکیه و یا گروه های تروریستی تصمیم خود را بگیرد. چاوش اوغلو افزود: ترکیه مستنداتی را به متحدانش و آمریکا به ویژه «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا ارائه داده که از ارتباط قوی میان پ.ک.ک و حزب دموکرات کرد پرده بر می دارد.

این در حالی است که کاخ سفید روز گذشته در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که حزب دموکراتیک کردی سوریه را گروهی تروریستی نمی داند و به همکاری خود با این گروه ادامه خواهد داد.