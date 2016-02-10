انقلاب اسلامی زمینه ساز بصیرت افزایی ملت در مقابل استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی در جریان مراسم افتتاح ساختمان جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان فارس ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب ، انقلاب اسلامی را زمینه ساز بصیرت افزایی ملت در مقابل استکبار خواند.

وی با تأکید بر اینکه ملت بزرگ ایران در طی این سی و هفت سال هر روز نسبت به توطئه سیاسی دشمنان آگاه تر شده، افزود: امروز طاغوتیان دنیا تلاش کرده اند که ما را به سوی ظلمت هدایت کنند و این انتظاری که استکبار از توطئه های خود دست بردارد انتظاری باطل است و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری مکرراً بر دشمن شناسی و بصیرت افزایی تأکید می کنند.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور در جمع مسئولان قضایی اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی در شیراز با بیان اینکه باید روزهای خدا را به یاد مردم بیاوریم، گفت: همه ما می دانیم که همه روزها و لحظات از آن خداست اما یکی از روزهای مهم خدا ۲۲ بهمن ماه است که ملت ایران به رهبری امام (ره ) زنجیرهای استبداد را پاره کرد و نه تنها بر حکومت طاغوت شاه غلبه کرد بلکه بر همه حامیان طاغوت در سراسر دنیا غلبه کرد.

حجت الاسلام بهرامی استقرار نظام اسلامی را هدیه و برکت بصیرت خداوند به ملت بزرگ ایران دانست و خاطر نشان کرد: روز ۲۲ بهمن ۵۷ روز تجلی قدرت خدا بود و هر سال با حضور میلیونی مردم در حمایت از نظام اسلامی تجلی قدرت پروردگار در این روز تکرار می شود.

وی در ادامه به تشریح جایگاه والای امر قضاوت در اسلام پرداخت و افزود: در اسلام بر استقلال قاضی و دستگاه قضایی و اینکه قاضی تنها خدا را ناظر بر اعمال خودش ببیند و براساس قانون حکم کند و ملاک اصلی است.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: مسئولان قضایی موظف هستند تا فضا را به نحوی فراهم کنند که قاضی با آرامش خاطر مطابق قانون و مستقل به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کند و در همین راستا تلاش کرده ایم به این وظیفه مهم در طول ۳۷ سال پس از انقلاب عمل کنیم.

وی در پایان با تاکید بر اینکه وجود شهدای فراوان و ایثارگری های بسیار در مسیر تثبیت انقلاب وظیفه ما را در بخش های مختلف سنگین کرده، اظهار امیدواری کرد همه مسئولین در سی و هفتمین سال پیروزی انقلاب ضمن شناخت خوب وظایف خویش، تکالیف و و ظایف خود را به خوبی به سرانجام برسانیم.

در این مراسم همچنین رییس کل دادگستری فارس طی سخنانی استقرار نظام اسلامی را مرهون رشادت های شهدا خواند.

علی القاصی با بیان اینکه هرکشور و نظامی برای صیانت از موجودیت و تداوم حیات سیاسی خود نیازمند نیروهای مسلح کارآمد و توانمند است، افزود: نیروهای مسلح توانمند تعیین کننده جایگاه و مناسبات سیاسی در نظام بین الملل است و هر اندازه این اقتدار بیشتر باشد جایگاه سیاسی کشور در میان کشورهای جهان و در عرصه بین المللی رفیع تر خواهد بود.

رییس شورای قضایی استان با بیان اینکه امروز انقلاب ما در اوج اقتدار و کمال قرار دارد و این اقتدار به لحاظ برخورداری از قدرت نظامی است، گفت: همین امر توطئه های استکبار را دفع کرده است زیرا نیروهای مسلح ما متکی به ایمان، آموزه های قرآنی و آرمانهای رفیع انقلاب هستند و با این پشتوانه اعتقادی است که مأموریت عظیم صیانت از تمامیت ارضی و دفاع از اقتدار نظام را برعهده دارند و برهمین اساس در دوران دفاع مقدس با تکیه بر فرامین حضرت امام ( ره ) با تمام وجود به دفاع از میهن اسلامی پرداخت.

القاصی با اشاره به اینکه این دستاورد عظیم به برکت خون بهترین و صالح ترین جوانان حاصل شده، افزود: نعمت بزرگ امنیت و آرامش امروز و صیانت از تمامیت ارضی مرهون خون شهدا است و اگر دشمن امروز به کشور ما چشم طمع ندارد به لحاظ جانفشانی همین جوانان است.