شهادت یک نوجوان فلسطینی در پی شلیک گلوله از سوی صهیونیست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جنایت های نظامیان رژیم صهیونیستی در حق مردم بی دفاع فلسطین همچنان ادامه دارد.

در همین راستا صهیونیست ها در جدیدترین اقدام خود، ۱ نوجوان فلسطینی را در منطقه العروب در شمال الخلیل به شهادت رساندند.

این نوجوان فلسطینی که نامش عمر یوسف جوابره است و ۱۶ سال سن دارد، امروز به ضرب گلوله یکی از شهرک نشینان صهیونیست به شهادت رسید.

بر اساس گزارش شاهدان عینی وی پس از تیراندازی مستقیم و اصابت گلوله به سینه اش از سوی آنها به شدت زخمی شد.

بر اساس گزارش ها هلال احمر وی را بیمارستان المیزان منتقل کرد که متاسفانه این نوجوان بر اثر همین جراحت به شهادت رسید.