  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

شهادت یک نوجوان فلسطینی در پی شلیک گلوله از سوی صهیونیست ها

شهادت یک نوجوان فلسطینی در پی شلیک گلوله از سوی صهیونیست ها

به گزارش منابع خبری یک نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی بر اثر اصابت گلوله مستقیم به سینه اش از سوی شهرک نشینان صهیونیست در منطقه العروب به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، جنایت های نظامیان رژیم صهیونیستی در حق مردم بی دفاع فلسطین همچنان ادامه دارد.

در همین راستا صهیونیست ها در جدیدترین اقدام خود، ۱ نوجوان فلسطینی را در منطقه العروب در شمال الخلیل به شهادت رساندند.

این نوجوان فلسطینی که نامش عمر یوسف جوابره است و ۱۶ سال سن دارد، امروز به ضرب گلوله یکی از شهرک نشینان صهیونیست به شهادت رسید.

بر اساس گزارش شاهدان عینی وی پس از تیراندازی مستقیم و اصابت گلوله به سینه اش از سوی آنها به شدت زخمی شد.

بر اساس گزارش ها هلال احمر وی را  بیمارستان المیزان منتقل کرد که متاسفانه این نوجوان بر اثر همین جراحت به شهادت رسید.

کد مطلب 3048470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها