به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که در دلزدگی سرمایه گذاران در استان یزد و بی رغبت کردن آنها به سرمایه گذاری بسیار اثرگذار بوده است، اشکال تراشی‌های بی‌جا و سخت‌گیری‌های فرا قانونی بوده است که امروز معاون وزیر ضنعت، معدن و تجارت، این موارد را بهانه‌ای برای فراری دادن سرمایه گذاران دانست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم افتتاح کارخانه گرانول مروارید تفت با بیان اینکه در گذشته تصمیم به ایجاد یک واحد آلیاژی در شهرستان مهریز را داشتم، اظهار داشت: با وجود اینکه بیش از ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری در این زمینه انجام شد، به دلیل مخالفت مسئول امور اراضی وقت استان که از ساکنان غرب استان نیز بود، این سرمایه گذاری محقق نشد.

مسئولان مراقب باشند برای سرمایه گذاری دلزدگی ایجاد نشود

حسین ابویی مهریزی بیان کرد: سه سال دوندگی به دلیل تنگ نظری‌ها و اشکال تراشی‌های فرا قانونی بی‌نتیجه ماند و نسبت به سرمایه گذاری در این بخش دلزدگی ایجاد کرد.

وی افزود: متاسفانه گاهی برخی اشکال تراشی ها در راه سرمایه گذاری باعث دلسرد شدن سرمایه گذاران و در نهایت انصراف آنها از سرمایه گذاری می شود که این به نفع استان نیست.

ابویی مهریزی تصریح کرد: عده ای قانون را بهانه ای قرار داده اند تا تنگ نظری های خود را اعمال کنند در حالی که قانون برای تسهیل و تنظیم امور و گره گشایی از مشکلات مردم است نه قفل کردن امور آنها.

لزوم سرمایه گذاری در صنایع کم آبخواه در استان خشک یزد

وی با اشاره به مشکلات خشکسالی در استان یزد عنوان کرد: یزد می تواند در زمینه صنایع کم آبخواه سرمایه گذاران بسیار خوبی جذب کند که شرایط آن خوشبختانه اکنون در استان فراهم است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ۵۱ میلیون تن مواد پلیمری و پتروشیمی تولید می شود، اظهار داشت: این رقم در افق ۱۴۰۴ به ۱۳۰ میلیون تن خواهد رسید.

ابویی مهریزی یادآور شد: صنایع بازیافت پلیمری از جمله صنایعی است که قابلیت احداث در استان یزد را دارد و می تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی بسیار خوبی نیز در استان داشته باشد.

وی در این مراسم از شرکت گرانول مروارید تفت که در زمینی به وسعت هفت هزار مترمربع احداث شده و ظرفیت تولید سالانه شش هزار تن انواع گرانول را دارد، بهره برداری کرد.

افتتاح یک طرح فولادی در اشکذر

معاون وزیر، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد و جمعی از مسئولان استان پس از شهرستان تفت به شهرستان اشکذر رفتند و در آنجا از پروژه فولاد الماس یزد بهره برداری کردند.

این واحد در شهرک صنعتی اشکذر واقع شده و ظرفیت تولید سالانه بیش از شش هزار تن انواع فولاد را دارد و برای ۶۵ نفر نیز اشتغال‌زایی کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس به شهرستان میبد سفر کرد و از کارخانه کاشی امین میبد بهره برداری کرد.

وی در این مراسم به تشریح وضعیت تولید کاشی و سرامیک در کشور پرداخت و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، ایران می تواند تا سال ۱۴۰۴ رتبه سوم تولید کاشی و سرامیک دنیا را از آن خود کند.

تولید کاشی و سرامیک کشور باید به ۷۰۰ میلیون مترمربع برسد

ابویی مهریزی خاطرنشان کرد: برای تحقق این امر باید تولید کاشی و سرامیک ایران تا افق ۱۴۰۴ به ۷۰۰ میلیون مترمربع برسد.

وی بر لزوم تقویت صادرات و توسعه بازارهای خارجی در حوزه این صنعت تاکید کرد و افزود: اگر صادرات تقویت شود، سرمایه در گردش به واحدها تزریق می شود که این امر سبب استفاده از همه ظرفیت های تولید در واحدهای صنعتی کاشی و سرامیک شده و در نهایت هدف مشخص شده محقق می شود.

ابویی تاکید کرد: بازارهای داخلی به نوعی اشباع شده و این حجم تولید فراتر از نیاز داخلی است بنابراین باید به سمت بازارهای خارجی رفت و به تقویت آنها پرداخت تا واحدها از این رکود خارج شوند.

افتتاح یک واحد تولید کاشی در میبد

کارخانه کاشی امین میبد با ظرفیت سالانه شش میلیون مترمربع کاشی و سرامیک با سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیارد ریال برای ۴۰۰ نفر اشتغالزایی کرده است.

معاون وزیر در ادامه سفر خود به استان یزد، ‌ امروز همچنین از طرح توسعه پتوی لیلیان که در سال ۸۱ بهره برداری شد و در اردیبهشت ماه امسال نیز مورد بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، بهره برداری کرد.

در دهه فجر امسال ۱۰ طرح بزرگ صنعتی در استان یزد به بهره برداری رسید که چهار مورد از این طرح ها امروز توسط معاون برنامه ریزی صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.