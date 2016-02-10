جزئیات دستگیری زن سارق در ماهدشت کرج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان البرز، سرهنگ سید حسین سید حقیقی با اعلام این خبر گفت: در پی چندین فقره اعلام شکایت مردم مبنی بر سرقت از آپارتمان های مسکن مهر ماهدشت کرج، بلافاصله بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتر ۲۶ ماهدشت قرار گرفت.

وی گفت: با بررسی شیوه سرقت ها و زمان وقوع آنها و همچنن تحقیقات میدانی مشخص شد که سرقت ها همه به یک شکل و از سوی یک نفر انجام شده است.

سید حقیقی ادامه داد: به منظور شناسایی و دستگیری سارق، اطراف آپارتمان ها مسکن مهر و محدوده آن به صورت شبانه روز تحت کنترل نامحسوس ماموران گشت کلانتری قرار گرفت تا اینکه پس از مدت به زن جوان که در چند روز گذشته به صورت مشکوک در حال رفت و آمد در مجتمع مسکونی بود مظنون شدند.

وی افزود: ماموران پس از تحت نظر قرار دادن حرکات و رفتار آن زن جوان، متوجه شدند که وی به یک از واحدها مجتمع مراجعه کرده و با دسته کلید که در اختیار داشته، اقدام به باز کردن درب واحد کرده است که در این لحظه ماموران با یک اقدام غافلگرانه وی را دستگر و برای توضیحات بشتر به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: متهم در بازجو های ماموران در ابتدا منکر هر گونه سرقت شد اما در مواجهه با مستندات موجود و روبرو شدن با صاحب آپارتمان که قصد سرقت از آنجا را داشت به جرم خود اعتراف کرد.

سید حقیقی در تشریح شیوه و شگرد سرقت ها گفت: متهم در طول روز به منازل آپارتمان مسکن مهر مراجعه و به بهانه اجاره آپارتمان، ساعت خالی بودن واحدها را شناسایی و با استفاده از شاه کلید که در اختیار داشت؛ درب منزل را باز کرده و با اجاره یک خودرو وانت بار اموال مسروقه را با کمک راننده که از نیت وی هیچ اطلاعی نداشته است، به بهانه جابجایی اثاث منزل، آنها را به سرقت می برد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرج در پایان به شهروندان هشدار داد: از ورود افراد متفرقه و ناشناس که به بهانه خرد و یا اجاره منزل، بدون هماهنگی بنگاه مراجعه می کنند، جلوگیری شود و حتی برای مشتری یا که قبلا به همراه یکی از کارکنان آژانس املاک مراجعه کرده است باد با هماهنگی آژانس و حضور یکی از کارکنان آن صورت پذیرد.

گفتنی است؛ متهم به پنج فقره سرقت منزل با شیوه مذکور اعتراف کرد.