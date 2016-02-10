سهم ایران در بانکرینگ منطقه خلیج فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم ایدنی بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: با تکمیل طرح جامع توسعه بندر نفتی خلیج فارس، بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر خلیج فارس جذب خواهد شد.

ایدنی عمده فعالیت بندر خلیج فارس را در زمینه بانکرینگ عنوان کرد و گفت: افزایش سهم ایران در سوخت رسانی به کشتی های متردد در خلیج فارس و تنگه هرمز مدنظر است که در حال حاضر، تعداد زیادی شرکت در این بندر سرمایه گذاری کرده اند و تقاضای زیادی هم در این رابطه وجود دارد.

وی طرح جامع این بندر را شامل چندین فاز دانست و افزود: با اجرای کامل طرح جامع توسعه بندر خلیج فارس سالانه ۲۴ میلیون تن فرآورده نفتی در ۹ پست اسکله بندر خلیج فارس تخلیه و بارگیری خواهد شد.

ایدنی خاطرنشان کرد: با اجرای فاز اول این طرح که ۳۰ ماه به طول انجامیده و اعتباری بالغ بر ۷۸۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده است، بسترسازی لازم برای جذب سرمایه بخش خصوصی در ۱۳۰ هکتار اراضی آماده شده صورت گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: احداث ساختمان پست اصلی برق بندر به همراه ۲ پست کمپکت، کابل کشی ۵۰ کیلومتر خطوط برق، شبکه فیبر نوری و شبکه آب و فاضلاب و آتش نشانی به طول ۷۰ هزار متر و ۹ کیلومتر جاده دسترسی از مراحل اجرایی طرح احداث تاسیسات زیر بنایی بندر خلیج فارس است.

وی تصریح کرد: در فازهای دوم و سوم این طرح، فعالیت های ارزش افزوده همچون احداث پالایشگاه و پردازش مشتقات نفتی هدفگذاری شده و طبق برآورده های صورت گرفته، بیش از ۳ هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.

ایدنی اضافه کرد: پس از اجرای فاز اول طرح ایجاد زیرساخت های بندر خلیج فارس شامل آماده سازی اراضی ۱۳۰ هکتار، فاز ۲ نیز هم اکنون در مرحله مناقصه است و با اجرای آن ۲۰۰ هکتار به اراضی بهره برداری شده بندر شهید رجایی افزوده می شود.

وی در پایان گفت: با تکمیل طرح جامع توسعه بندر خلیج فارس، بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب خواهد شد که تنها مبلغ یک پروژه آن ۱۰ هزار میلیارد ریال است.