کارآفرینان واقعی در استان قزوین مورد حمایت قرار می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، در دهمین روز از دهه مبارک فجر ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار قزوین، منوچهر حبیبی معاون عمرانی، بهره برداری از تالار شهر قزوین آغاز شد.

این تالار در سه فاز در مساحتی بالغ بر ۲۲ هزار مترمربع در دست ساخت است که برای تکمیل آن ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

فریدون همتی در مراسم افتتاح تالار شهر قزوین گفت: با موفقیت در برجام امروز شرایط خوبی برای بهبود فضای کسب و کار و تولید و سرمایه گذاری در کشور و استان ایجاد شده که امیدواریم بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده مطلوب کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: به لطف الهی، هوشیاری رهبری، پیوند ناگسستنی رهبری و ملت توانستیم در این مذاکرات به موفقیت برسیم و دنیا را به داشتن دانش هسته ای نیز مجاب کنیم و حقانیت ما نیز به دنیا اثبات شد.

وی بیان کرد: تیم مذاکره کننده با درایت و دیپلماسی توانست در برابر قدرتهای بزرگ جهان از حقانیت ایران اسلامی دفاع کند و نشان دهد ایران اسلامی اهل منطق و گفتگو و صلح و آرامش است و با این تدبیر دشمنان را خلع سلاح کند.

همتی گفت: امروز با سربلندی و افتخار شاهد پیروزی در برجام و فراهم شدن بستری برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی هستیم که با حضور هیئت های متعدد خارجی ما هم امیدواریم بتوانیم بخشی از این سرمایه ها را جذب کنیم.

از کارآفرینان حمایت جدی می کنیم

استاندار قزوین پس از بازدید از قسمتهای مختلف تالار شهر قزوین گفت: این مجموعه که توسط یک کارآفرین موفق و دلسوز با میلیاردها تومان سرمایه گذاری ایجاد شده و توانسته به اشتغال استان کمک کند برای ما هم موجب افتخار است و نیازهای استان را نیز برآورده می کند.

وی بیان کرد: این مجموعه برای ما موجب سربلندی است و وظیفه داریم از کارآفرینان واقعی حمایت کنیم زیرا این مجموعه ها سرمایه کشور محسوب می شوند که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند .

همتی اضافه کرد: قزوین در محور مواصلاتی چندین استان مهم کشور قرار دارد و در شرایطی که لازم است گردشگری استان را رونق دهیم این مجموعه ها بسیار مورد نیاز است و می تواند در جذب گردشگر داخلی و خارجی موثر باشد.

وی گفت: از کارآفرینانی که در بخش گردشگری، خدمات، صنعت و کشاورزی گامهای اساسی بردارند و بتوانند در کنار اشتغال به رونق اقتصادی استان هم کمک کنند با قاطعیت حمایت می کنیم و از مدیران دستگاههای اجرایی استان انتظار داریم از هیچ تلاشی برای حل مشکلات کارآفرینان دریغ نکنند.

استاندار قزوین اظهار داشت: مجموعه تالار شهر با مدیریت توانا و ظرفیت بسیار خوبی که دارد می تواند به عنوان یک برند در مجموعه های تالار و پذیرایی و تفریحی و گردشگری مطرح شود و مورد استفاده مردم استان و کشور و مسافران قرار گیرد.

آموزش تخصصی نیروها جدی گرفته شود

وی بیان کرد: برای این که مجموعه ای با استانداردهای ملی و جهانی داشته باشیم باید از نیروهای متخصص و آموزش دیده استفاده کنیم و از مدیریت این مجموعه انتظار داریم نسبت به آموزش نیروهای خود در زمینه تشریفات اقدام کند تا الگویی شاخص در استان شکل بگیرد.

مردم استان قزوین در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند

استاندار قزوین با اشاره به فرارسیدن ۲۲ بهمن یادآور شد: ۲۲ بهمن روزی تاریخی و به یاد ماندنی در تقویم انقلاب اسلامی است و همه وظیفه داریم برای تکمیل موفقیت های نظام اسلامی فردا به صحنه آمده و از ولایت، انقلاب و دستاوردهای ارزشمند آن دفاع کنیم و بار دیگر با شهدا و آرمانهای آنها تجدید بیعت کنیم.

وی گفت: فردا همه با اشتیاق و علاقه و انگیزه و عشق وافر به امام و رهبری به صحنه خواهیم آمد تا بار دیگر دشمنان را ناامید و دوستان انقلاب را شاد کنیم.

در ادامه حمیدرضا حاجی مدیر تالار بزرگ شهر قزوین گفت: عملیات اجرایی این مجموعه از سال ۹۰ آغاز شد و امروز فاز اول به پایان رسیده و فاز دوم و سوم آن اوایل سال اینده آماده افتتاح می شود.

وی بیان کرد: در برآورد اولیه ۶۰ میلیارد تومان برای اجرای کامل طرح پیش بینی کرده ایم که با افزایش قیمتها تا ۱۰۰ میلیارد تومان نیز هزینه ها متغیر است که تاکنون چهار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت شده که با توجه به حجم سنگین هزینه ها امیدواریم این تسهیلات نیز بیشتر شود.