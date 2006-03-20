كميته امداد به دنبال توانمند سازي و كرامت خانواده هاست

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سيد رضا نيري در جمع سفراي خارج از كشورطي سخناني با اشاره به تاريخچه تشكيل اين نهاد و توصيه هاي امام راحل در خصوص حفظ كرامت وعزت نفس خانواده هاي نيازمند، افزود: عملكرد خوب كميته امداد باعث اعتماد مردم و دولتمردان به اين نهاد شده است.

وي ارائه خدمات متنوع به900 هزار دانش آموز، پرورش استعدادهاي درخشان خانواده امداد، احداث مسكن ، ايجاد اشتغال، كمك به ازدواج زوج هاي جوان و.. را از جمله اقدامات كميته امداد در جهت توانمندسازي، عزت نفس و كرامت خانواده ها برشمرد.

سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) بااشاره به فرصت ها و امكانات موجود در خارج از كشور، تعامل و همكاري بيشتر سفراي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شد وخاطر نشان كرد: بسياري از كشورها وسازمانهاي بين المللي توجه ويژه اي به عملكرد كميته امداد دارند و ما درخواستهاي زيادي از سوي اين كشورها براي انتقال تجربيات خودمان به آنها داريم.