  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۳۵

كميته امداد به دنبال توانمند سازي و كرامت خانواده هاست

كميته امداد به دنبال توانمند سازي و كرامت خانواده هاست

سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) گفت: مجموعه اقدامات اين نهاد در راستاي توانمندسازي ، عزت نفس و كرامت خانواده ها و مدد جويان تحت پوشش است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سيد رضا نيري  در جمع سفراي خارج از كشورطي سخناني با اشاره به تاريخچه تشكيل اين نهاد و توصيه هاي امام راحل در خصوص حفظ كرامت وعزت نفس خانواده هاي نيازمند، افزود: عملكرد خوب كميته  امداد باعث اعتماد مردم و دولتمردان به اين نهاد شده است.

وي ارائه خدمات متنوع به900 هزار دانش آموز، پرورش استعدادهاي درخشان خانواده امداد، احداث مسكن ، ايجاد اشتغال، كمك به ازدواج زوج هاي جوان و.. را از جمله اقدامات كميته امداد در جهت توانمندسازي، عزت نفس و كرامت خانواده ها برشمرد.

سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)  بااشاره به فرصت ها و امكانات موجود در خارج از كشور، تعامل و همكاري بيشتر سفراي جمهوري اسلامي ايران را خواستار شد وخاطر نشان كرد: بسياري از كشورها وسازمانهاي بين المللي توجه ويژه اي به عملكرد كميته امداد دارند و ما درخواستهاي زيادي از سوي اين كشورها براي انتقال تجربيات خودمان به آنها داريم.

کد مطلب 304850

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها