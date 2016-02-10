به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول مجتمع پتروشیمی زاهدین عصر چهارشنبه در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور استاندار قم، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و برخی از مدیران استانی به بهرهبرداری رسید.
بنا به گفته مدیرعامل بازرگانی پتروشیمی این مجتمع توانایی تولید انواع فراوردههای نفتی، حلال نفتی از قبیل هگزان، محصولات هیدرو کربنات سبک و سنگین نفتی را دارد.
اسیر تحریمها نشدهایم
مهدی شریفی نیک نفس در این مراسم با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد محصولات این مجتمع صادر میشود، گفت: این مجموعه توانایی تولید سالانه بیش از ۵۵۰ هزار تن انواع فراوردههای نفتی را دارد.
وی از اشتغالزایی بیش از ۳۰۰ نفر به طور مستقیم در فاز اول پروژه خبر داد و گفت: در صورت راهاندازی فاز ۲ میتوانیم برای ۲ هزار نفر به صورت غیرمستقیم و ۴۵۰ نفر مستقیماً شغل ایجاد کنیم.
شریفی با بیان اینکه خوراک اولیه مجتمع از میعانات گازی پالایشگاههای معتبر کشور تأمین میشود، گفت: با راهاندازی این مجتمع از ورود برخی از محصولات خارجی به کشور جلوگیری کردهایم.
جزء صنایع سبز هستیم
عضو هیئت مدیره مجتمع پتروشیمی زاهدین اظهار داشت: هدف از راهاندازی این مجتمع حمایت از بخش خصوصی و تقویت صنایع پایین دستی و جلوگیری از خام فروشی است.
شریفی یکی از مهمترین مزایای این مجتمع را رعایت استانداردهای محیط زیست ارزیابی کرد و گفت: متأسفانه یکی از مشکلات عمده پالایشگاهها تولید گوگرد است که در این پروژه استفاده از گوگرد را تقریباً حذف کردیم که به سلامتی محیط زیست کمک شایانی کرده است.
وی ویژگیهای مهم دیگر این مجتمع را نداشتن پسابهای آلوده عنوان کرد و گفت: محصولات این شرکت دور ریز نداشته و تماماً قابل استفاده است.
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