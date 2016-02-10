مجله مهر - شراره داودی: امروز روز پایانی جشنواره فیلم فجر است و جشن سینمای ایران آخرین ساعات خود را تجربه میکند. امشب که به نیمه شب برسد، همه میتوانند فردا صبح را دست کم استراحتی نسبی داشته باشند و عصر برای مراسم اختتامیه جمع شوند. آخرین روزهای جشنواره فیلم فجر هم خالی از خبر نبود و برخی اظهار نظرهای مختلف مخصوصا بعد بعد از اعلام نامزدها به وجود آمد.
نامزدها اعلام شدند
با اعلام نامزدهای بخشهای مختلف سیمرغ شگفتی زیادی برای همه به وجود آمد! از این جهت که خیلیها انتظار نداشتند فیلم سینمایی «امکان مینا» در چندین و چندین رشته نامزد شود، آن هم در حالیکه واکنشها به آخرین ساخته کمال تبریزی چندان خوب به نظر نمیآمد. از نکات دیگر باید به نبودن نام ابراهیم حاتمیکیا در میان بهترین کارگردانی اشاره کرد که آنهم عجیب به نظر میرسید که چرا این اتفاق افتاده است. البته اعضای هیئت داوران اعلام کردهاند که فیلم اولیها به قدری خوب بودند که دیگر جایی برای حاتمیکیا وجود نداشت.
«ابد و یک روز» رکوردشکنی کرد
فیلم سینمایی «ابد و یک روز» به کارگردانی سعید روستایی کارگردان ۲۶ ساله در ۱۰ رشته نامزد دریافت جایزه شد و در این زمینه برای خودش رکورد شکنی کرد.
«امکان مینا»ی کمال تبریزی هم در ۹ رشته نامزد دریافت سیمرغ شد و بعد از او «استاده در غبار» به کارگردانی با نامزدی در هشت رشته قرار گرفت.
«دختر»، «بادیگارد»، «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»، «اژدها وارد میشود»، «خشم و هیاهو»، «نفس» و «لانتوری» از دیگر فیلمهایی بودند که در چند رشته مختلف نامزد شدند.
با این حال جای خالی فیلمهای «سیانور»، «بارکد»، «نیمه شب اتفاق افتاد» و «برادرم خسرو» از آثاری بودند که جای خالیشان در میان نامزدهای انتخابی هیئت داوران به وضوح دیده میشود.
من حرف سیاسی را با فیلم نمیزنم
در نشست نقد و بررسی فیلم «اژدها وارد میشود» به کارگردانی مانی حقیقی که اتفاق در میان مخاطبان عمومی هم مورد توجه قرار گرفته است، حقیقی درباره اینکه برخی فیلمش را به شکل احمقانه تحلیل میکنند، گفته: «هنرمندهایی هستند که در لفافه فیلم میسازند، میترسند و تلاش دارند در لایههای استعاری حرف خود را پنهان کنند، اما من از هیچکس نمیترسم و اساسا ترس، دیگر در اظهارنظرها و کارکرد بسیاری سینماگران و اهل هنر جایی ندارد. همچنین من اگر بخواهم حرف سياسی بزنم، میزنم و دیگر نمیروم فیلم بسازم.» او بعد از این حرفها از حاضرین خواست برایش دست بزنند!
فرش قرمز ایران مثل سیرک است
مانی حقیقی و اعضای گروهش که اتفاقا قرار است با همین فیلم «اژدها وارد میشود» به جشنواره برلین بروند، روی فرش قرمزی که جشنواره برایشان در نظر گرفته بود، حاضر نشدند و این موضوع در نشست خبری مورد بحث قرار گرفت.
حقیقی در این باره هم توضیح داد:« برخلاف آقای حاتمیکیا هیچ مشکلی با فرش قرمز ندارم. بلکه برایم خیلی دلانگیز است و جزو آداب و رسوم همه جشنوارههای دنیاست. به همین دلیل در جشنوارههای دیگر در مراسم فرش قرمز حاضر میشوم. حاضر نشدن ما روی فرش قرمز جشنواره فجر به این دلیل بود که این مراسم به بدترین شکل ممکن اجرا میشد و شیوه اجرایش کاملا نادرست است.»
البته این کارگردان ماجرای فرش قرمز در ایران را کاملا جعلی توصیف کرد و در ادامه هم گفت: «فرش قرمز در دیگر کشورها به این شکل است که شما از منزل خود بیرون میآئید و یک راست روی فرش قرمز میروید، اما در اینجا و به دلیل نوع معماری که وجود دارد، اصلا نمیتوان چنین برنامهای را اجرا کرد و به نظرم امری جعلی و کمدی است و هیچ دلیلی نمیبینم که به چنین سیرکی تن بدهم، اما در سایر نقاط دنیا چون این کار به درستی انجام میشود از بودن روی آن لذت میبرم.»
ناصر محمدخانی روی پرده سینما؟
شب گذشته فیلم سینمایی «خشم و هیاهو» به کارگردانی هومن سیدی در کاخ جشنواره به نمایش درآمد که با وجود اینکهدر ابتدای فیلم اشاره شده بود که شخصیتها و نامها در این فیلم ساختگی هستند و اگر شباهتی باشد، اتفاقی است؛ اما در میانههای این اثر سینمایی خیلیها به شباهت زیاد داستان با زندگی ناصر محمدخانی و شهلا جاهد پی بردند. با این تفاوت که شخصیت اصلی خواننده بود و از این جهت عنصر شهرت را در میان مردم داشت.
من مصاحبه نکرده بودم!
نوید محمدزاده و هومن سیدی در نشست خبری فیلمشان از رفتار برخی رسانهها ابراز نارضایتی کردند و گفتند به نقل از آنها گفتههایی منتشر شده که اصلا آنها را نگفته بودند و همین موضوعات برایشان حاشیههایی را هم به وجود آورد. حتی نوید محمد زاده در بخشی از صحبتهایش گفت وقتی دو نفر در گوشهای با هم آرام صحبت میکنند و کسی آنها را میشنود، نباید آنها را به عنوان مصاحبه منتشر کند.
انتقاد از ادبیات برنامه «هفت»
برنامه سینمایی «هفت» در روزهای برگزاری جشنواره حسابی گل کاشت و صحبتها و نقدهای جنجالی نیز پخش کرد. محمدرضا سکوت، مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی «لاک قرمز» در نشست خبری به برخورد و حرفهای این برنامه اشاره کرد و گفت: «امیدوارم دوربین برنامه «هفت» هم اینجا باشد که عرایض مرا ثبت کند. ما سینماگرانی هستیم که ادعای کار فرهنگی داریم. تا کنون کسی به اندازه برنامه دیشب «هفت» به حرفه من توهین نکرده بود.»
او همچنین اضافه کرد: «در این برنامه حرکات دوربین من احمقانه حال بهم زن و تهوع آور خوانده می شود. ادب متانت و شخصیت انسانی حکم میکند اگر کسی می خواهد نقد بکند خیلی انسانیتر و مهربانانه تر این کار را انجام دهد.»
۲۳ سالهای که نقش ۱۶ سالهها را بازی کرد
در فیلم «لاک قرمز» پردیس احمدیه نقش اصلی فیلم را بر عهده داشت که دختر ۱۶ سالهای بود، اما در اصل ۲۳ سال سن دارد.
ایوبی به نیامدن حاتمیکیا واکنش نشان داد
از روز گذشته که نامزدهای دریافت سیمرغ اعلام شدهاند، اعتراضهایی به این انتخابها وجود داشته و شاید بتوان بزرگترین غائب را ابراهیم حاتمیکیا دانست که برخلاف تصور بسیاری از کارشناسان در میان سه بخش اصلی نامزد نشده و نخستین اعتراضش را هم با حاضر نشدن در جشنی که برای نامزدهای بخشهای مختلف جشنواره گرفته بودند، نشان داد.
در این میان امروز حجتالله ایوبی، رسیس سازمان سینمایی به این حضور نیافتن واکنش نشان داد و گفت: « اگر جشنواره بد است و دوستان علاقه ای به حضور در آن را ندارند پس چرا شرکت می کنند؟! اعتراض آنها نشان دهنده این موضوع است که جشنواره برای آنها مهم است، به همین دلیل درخصوص اعتراضات، عادت دارم که قسمت پر لیوان را تماشا می کنم. این نشان دهنده آن است که آنها جشنواره را دوست دارند به همین دلیل به دید مثبت به اعتراضات می نگرم.»
طناز طباطبایی و مهناز افشار نیامدند
فیلم سینمایی عبدالرضا کاهانی که این روزها فیلمبرداری میشود، دو بازیگر اصلی را از نشستهای امروز گرفت. طناز طباطبایی و مهناز افشار که اتفاقا در روزهای جشنواره هم با گریم فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» حضور داشتند، در نشستهای خبری صبح حاضر نشدند.
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