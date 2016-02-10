زمان دقیقی برای اتمام سد گیوی متصور نیست/بیکاری عامل مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیپور عصر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه با بیان اینکه در دو سال مدیریت بنده بیشتر از هشت سال قبل کار عمرانی در شهرستان کوثر انجام شده است، نمونه یکی از این اقدامات را پیگیری سد گیوی برشمرد.

وی با یادآوری اولین بازدید خود از این پروژه که در سال ۸۳ کلنگ زنی شده و به گفته مسئولان به دلیل عدم تامین مالی افتتاح ۶۰ ماهه آن با تاخیر مواجه شده است، اضافه کرد: ما جز ماشین آلات به حال خود رها شده و یک کارگاه متروکه ندیدیم.

فرماندار کوثر افزود: در ادامه مراتب به استاندار اردبیل اعلام شد و مکاتباتی انجام شد تا تامین اعتبار شود که سال گذشته ۱۶۱ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافت اما چون مطالبه پیمانکار ۱۵۰ میلیارد ریال بود، برای پیشبرد طرح مطالبه پیمانکار از محل دیگری تامین شد.

علیپور به اختصاص ۴۵۰ میلیارد ریال نیز در سال جاری اشاره کرد و افزود: از این مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال تخصیص یافته و نتیجه این شده که بدنه و تاج سد به اتمام رسیده و از پروژه فقط چهار درصد در بخش دریچه و حوضچه باقی مانده است.

رئیس شورای اداری شهرستان کوثر به خرید ۹۰ درصد از اراضی سد اشاره کرد و از جمله تاثیرات آبگیری چند سال قبل را بهبود بار میوه سه هزار هکتار از باغات پایاب سد دانست.

وی گفت: علاوه بر این آب گیوی پایین تامین شد و در تابستان امسال بر خلاف سال های قبل حتی یک روز قطعی آب نداشتیم.

فرماندار کوثر با اذعان به اینکه این سد ظرفیت ذخیره سازی ۷۶ میلیون متر مکعب را دارد، ادامه داد: ۱۰ هزار هکتار زمین در پایاب این سد داریم و این پروژه تحول قابل توجهی برای شهرستان محسوب می شود.

علیپور در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران مبنی بر زمان بهره برداری نهایی از سد با بیان اینکه پروژه ملی است و بنده نمی خواهم بدقول شوم متذکر شد: زمانی خاصی متصور نیست و با این وجود عملیات سد رو به اتمام است و هر چند قرار بود سد دهه فجر به اتمام برسد لازم است آب منطقه ای یکی از مسئولان کشوری را جهت افتتاح هماهنگ کند.

وی ابراز امیدواری کرد اعتبار مناسبی برای اجرای شبکه پایاب سد نیز اختصاص یابد تا عملیات ساخت شبکه پایاب نیز آغاز به کار کند.

نبود یک پزشک متخصص برای ۲۵ هزار نفر جمعیت

رئیس شورای اداری شهرستان کوثر در خصوص وضعیت پروژه بیمارستان ۳۲ تخت خوابی کوثر نیز با اذعان به اینکه تاکنون بیمارستانی در این شهرستان نداشتیم، اضافه کرد: تا همین دو سال پیش حتی یک پزشک متخصص در شهرستان نبود اما در حال حاضر متخصص اطفال، زنان و دندان پزشک مستقر شده اند.

به گفته علیپور به دلیل اینکه از خروجی زنجان تا کوثر مرکز درمانی مناسب نیست و تصادفات جاده سرچم بالا است ساخت این بیمارستان اهمیت ویژه دارد و با پیگیری های صورت گرفته تا مرحله نصب در و پنجره و گچ کاری پیشرفت دارد.

وی متذکر شد: دانشگاه علوم پزشکی استان ۳۰ میلیارد ریال تجهیزات برای این بیمارستان خریداری کرده و به نظر می رسد اوایل سال ۹۵ به بهره برداری برسد.

فرماندار کوثر با بیان اینکه دهه فجر برای افتتاح بیمارستان پیش بینی شده بود اما بخش های دیگر در روند ساخت اضافه شد در خصوص این پروژه نیز به زمان خاص افتتاح اشاره نکرد.

وی به بهره برداری از ۳۱ پروژه با اعتبار ۹۶ میلیارد ریال در این شهرستان همزمان با دهه فجر اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۲۹ پروژه عمرانی شامل آب، برق و راه و دو پروژه اقتصاد مقاومتی است.

علیپور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مهمترین آسیب اجتماعی شناسایی شده در این شهرستان تصریح کرد: دو آسیب اجتماعی جدی بیکاری و اعتیاد است و خود اعتیاد نیز در پی بیکاری حادث می شود.

رئیس شورای اداری شهرستان کوثر گفت: بیکاری معضل جدی است و به دلیل اینکه طی سال های گذشته صنایع قوی و کارخانه های فعال در شهرستان نبوده متاسفانه تشدید شده است.

وی از جمله عوارض بیکاری را افزایش نرخ مهاجرت عنوان و اضافه کرد: بیکاری موجب مهاجرت بی رویه از شهرستان شده و موجب شده جمعیت شهرستان کاهش یابد.