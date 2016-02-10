دانشگاه ها از نظر سرانه ورزشی فقیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داوودآبادی فراهانی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی غدیر بابل گفت: در حوزه ورزش بایستی دانشجویانی را تربیت کنیم که خود نیز دارای سلامت جسمانی باشند.

معاون فرهنگی وزیر بهداشت با تاکید بر نقش مهم ورزش در سلامت دانشجویان رشته های پزشکی، تصریح کرد: سرانه ما در دانشگاه ها استاندارد نیست و ما در این موضوع در کشور فقیر هستیم.

فراهانی در ادامه ثروت کشور را برخلاف تصور بسیاری از افراد اندیشه ها و ایده های مردم دانست و افزود: ثروت آن است که از چنین اندیشه هایی به شکل درست استفاده کنیم و اگر از منابع خودمان استفاده کنیم، ایجاد ثروت کردیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به قول حضرت امام معجزه قرن بوده، گفت: حکومت شاهنشاهی با آن ظلم و ستم و خفقانی که در کشور بوجود آورد، واقعا اگر درایت حضرت امام و آن وحدت نبود ، انقلاب اسلامی به ثمر نمی رسید.

مجموعه ورزشی غدیر توسط بخش خصوصی و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی بابل با هزینه ۸۱ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.