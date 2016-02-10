صادرات از منطقه آزاد انزلی ظرفیت اقتصادی کشور را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز همایش ها و نمایشگاه منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: در دنیا سابقه ندارد که کشوری از تحریم های اقتصادی با صلابت و اقتدار خارج شده باشد.

وی با بیان اینکه موفقیت در مذاکرات هسته ای نتیجه زحمات دولت تدبیر و امید و رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری است افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که دیگر مجبور نیستیم از منابع مشخصی در دنیا خرید کرده و برای فروش نفت با اجازه دیگران پولمان را جابجا کنیم.

ترکان دستاورد سیاسی دولت تدبیر و امید را موجب شادابی عید انقلاب امسال دانست و تصریح کرد: امیدواریم این موفقیت در عرصه اقتصادی به خارج شدن از رکود و اضافه شدن درآمدهای ارزی کشور منجر شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور تاکید کرد: با گشایش بازارهای جهانی به روی کشورمان می توانیم توانمندی های نیروهای متخصص کشورمان را به دنیا عرضه کنیم.

وی با اشاره به تحویل هفت ماهه پروژه مرکز همایش های منطقه آزاد انزلی توسط مجریان و سرمایه گذاران آن گفت: تحویل یک پروژه در این مدت زمان کوتاه، حاکی از آن است که سرمایه گذار در منطقه آزاد انزلی درگیر بروکراسی اداری و کاغذ بازی نشده و از این جهت باید به همکارانمان در منطقه آزاد انزلی افتخار کنیم.

این مسئول ایجاد بندر کاسپین را در راستای اهداف صادراتی دولت موثر برشمرد و افزود: علاوه بر فراهم شدن نیازهای تجاری و صنعتی روسیه از طریق منطقه آزاد انزلی، گسترش صادرات محصولات صنعتی و تجاری از منطقه آزاد انزلی به روسیه از مهمترین اهداف فعالیت این منطقه آزاد به شمار می رود.

ترکان با تاکید بر فراهم کردن شرایط لازم برای خروج از رکود اقتصادی بیان کرد: با افزایش تولید ملی و گسترش صادرات از منطقه آزاد انزلی، می توان از ناحیه بندر کاسپین ظرفیت های صنعتی و اقتصادی را افزایش داد.