چهارمین دفترجشنواره تسنیم بسته شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، مهدی پیرهادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی گفت: فعالیت‌هایی که در قالب جشنواره تسنیم در حوزه بانوان در حال اجرا است در راستای تشکیل، تقویت و اثربخشی گروه هایی است که با حضور این قشر از جامعه هدایت می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی دقیق و منظم شاهد پیشرفت های خوبی در مسیر توسعه و تقویت محلی خواهیم بود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروه هایی با موضوعات و معضلات اجتماعی در محلات تشکیل شده اند که با مشارکت بانوان در حال گسترش هستند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: در جشنواره تسنیم امسال بالغ بر ۳۳ گروه محلی با موضوعات مرتبط با دغدغه های شهروندان حضور یافتند.

وی با اشاره به مشارکت شهروندان در توسعه موضوعات محلی ابراز کرد: با همکاری و حمایت بانوان گرامی در بخش فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، اداره امور بانوان شهرداری منطقه ۳ توانسته رتبه اول شهر تهران را کسب کند.

پیرهادی اظهار کرد: خوشبختانه زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی در منطقه ۳ تهران توسعه یافته است به طوری که شاهد افزایش مجموعه های ورزشی به خصوص برای بانوان در محدوده ی این منطقه هستیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: یکی از راهکارهای مشارکت شهروندان ایجاد گروه های اجتماع محور در محلات می باشد.

وی افزود: با تقویت گروه های محلی شاهد سیر صعودی در مسائل فرهنگی و اجتماعی در منطقه خواهیم بود.

پیرهادی خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: مشارکت معنادار برای افراد فعالیت هایی را تعریف می کند تا اثربخشی کارهای خودش را ببینند.

در پایان این مراسم از برترین های چهارمین جشنواره تسنیم تقدیر شد.