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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۵۶

در منطقه ۳

چهارمین دفترجشنواره تسنیم بسته شد

چهارمین دفترجشنواره تسنیم بسته شد

۳۳ گروه جشنواره تسنیم طی چهارمین مراسم اختتامیه منطقه‌ای این جشنواره در سرای محله زرگنده تقدیر شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، مهدی پیرهادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی گفت: فعالیت‌هایی که در قالب جشنواره تسنیم در حوزه بانوان در حال اجرا است در راستای تشکیل، تقویت و اثربخشی گروه هایی است که با حضور این قشر از جامعه هدایت می شود.

وی افزود: با برنامه ریزی دقیق و منظم شاهد پیشرفت های خوبی در مسیر توسعه و تقویت محلی خواهیم بود.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: در حال حاضر گروه هایی با موضوعات و  معضلات اجتماعی در محلات تشکیل شده اند که با مشارکت بانوان در حال گسترش هستند.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ خاطرنشان کرد: در جشنواره تسنیم امسال بالغ بر ۳۳ گروه محلی با موضوعات مرتبط با دغدغه های شهروندان حضور یافتند.

وی با اشاره به مشارکت شهروندان در توسعه موضوعات محلی ابراز کرد: با همکاری و حمایت بانوان گرامی در بخش  فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، اداره امور بانوان شهرداری منطقه ۳ توانسته رتبه اول شهر تهران را کسب کند.

پیرهادی اظهار کرد: خوشبختانه زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی در منطقه ۳ تهران توسعه یافته است به طوری که شاهد افزایش مجموعه های ورزشی به خصوص برای بانوان در محدوده ی این منطقه هستیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت: یکی از راهکارهای مشارکت شهروندان ایجاد گروه های اجتماع محور در محلات می باشد.

وی افزود: با تقویت گروه های محلی شاهد سیر صعودی در مسائل فرهنگی و اجتماعی در منطقه خواهیم بود.

پیرهادی خطاب به شهروندان خاطرنشان کرد: مشارکت معنادار برای افراد فعالیت هایی را تعریف می کند تا اثربخشی کارهای خودش را ببینند.

در پایان این مراسم از برترین های چهارمین جشنواره تسنیم تقدیر شد.   

کد مطلب 3048528
سیامک صدیقی

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