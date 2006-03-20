برگزاري مسابقات ورزشي در سطح دانش آموزان و دانشجويان كشورهاي اسلامي

به گزارش خبرنگار"مهر" درحاشيه اجلاس دو روزه اعضاي هيات رئيسه فدراسيون همبستگي كشورهاي اسلامي كه درشهرجده عربستان برگزار شد ، دكتر رضا قراخانلو نايب رئيس اين فدراسيون ، پيشنهاد برگزاري مسابقات ورزشي درسطح دانش آموزان و دانشجويان كشورهاي اسلامي را در رشته هاي مختلف مطرح كرد كه مورد استقبال چشمگيرنمايندگان كشورهاي اسلامي قرار گرفت و مقررشد طرح برگزاري اين مسابقات از سوي هيات اجرايي شوراي همبستگي كشورهاي اسلامي تهيه و تدوين شود .

دكتررضا قراخانلو رئيس كميته ملي المپيك كشورمان دراين باره به خبرنگار"مهر" گفت : برگزاري اين مسابقات مي تواند در دوستي و نزديكي هرچه بيشتر كشورهاي اسلامي بسيارتاثيرگذارباشد و به وحدت و يكپارچگي ملل اسلامي كمك كند .

وي افزود : طرح برگزاري اين مسابقات مورد استقبال نمايندگان كشورهاي اسلامي قرار گرفت وبرگزاري اين مسابقات در كناربازيهاي همبستگي كشورهاي اسلامي مي تواند سرفصل تازه اي درمناسبات ورزشي كشورهاي اسلامي تلقي شود و به نزديكي مسلمانان و تقويت دوستي ها از طريق ورزش بيافزايد .