به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با دستور جلسه «بررسی و تصمیم گیری راجع به پروژه های پیشنهادی برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار» برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به دستور جلسه این هفته ستاد اظهارداشت: برنامه‌ ملی وزارت نفت و طرح ها و پروژه های مرتبط با آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید به عنوان یک موضوع اصلی در دستور کار دولت قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور صنعت نفت را یکی از بخش های پُراهمیت در اقتصاد کشور دانست و افزود: افکار عمومی نیز نسبت به موضوع نفت و گاز حساسیت ویژه ای دارند و لازم است برنامه های مرتبط با صنعت نفت با جدیت تدوین و پیگیری شود.

جهانگیری طرح ها و پروژه های تدوین شده در برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز را مثبت و قابل دفاع توصیف کرد و گفت: برنامه تدوین شده برنامه ای دقیق و عملیاتی است چرا که افق روشنی را برای آینده صنعت نفت کشور پیش روی دولت قرار می دهد؛ به گونه ای که تمام برنامه های سال های آینده در دوره های دو و پنج ساله حوزه صنعت نفت و گاز و منابع مالی مورد نیاز آن مشخص خواهد بود.

وی با اشاره به برخی انتقادها نسبت به قراردادهای نفتی افزود: کارگروهی با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و برخی اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و پس از اینکه در این کارگروه سخنان منتقدین و کسانی که در خصوص قراردادهای نفتی حرفی برای گفتن دارند شنیده شد، نتایج آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شود.

در این جلسه پیشنهادات تدوین شده توسط دبیرخانه ستاد برای افزوده شدن برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی به برنامه های ملی یازده گانه اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامه ملی تحت همین عنوان به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، نیرو، معاونین رئیس جمهور در امور اجرایی و مجلس، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، گزارشی از پروژه های برنامه ملی توسعه ی ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه ی بازار از سوی دبیرخانه ی ستاد ارائه شد و طرح های مربوط به این برنامه و نیز پروژه های مرتبط با هر طرح تشریح گردید که مقرر شد اعضای ستاد جزئیات این طرح ها و پروژه ها را مورد بررسی قرار دهند و حداکثر طی یک هفته نظرات خود را برای دبیرخانه ارسال کنند تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.