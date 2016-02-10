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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۹

رئیس ستاد انتخابات گیلان خبر داد؛

صلاحیت ۷ داوطلب خبرگان رهبری در گیلان تأیید شد

صلاحیت ۷ داوطلب خبرگان رهبری در گیلان تأیید شد

رشت- رئیس ستاد انتخابات استان گیلان از اعلام فهرست نهایی داوطلبان پنجمین دوره خبرگان رهبری در استان گیلان از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد احمدی پور با بیان اینکه هفت نفر از داوطلبان خبرگان رهبری به تایید شورای نگهبان رسیده اند اظهار کرد: احمد پروائی ریک، سیدعلی حسینی اشکوری، حسین ردائی، رضا رمضانی، مهدی رهنما، سید محمد صادق علم الهدی و زین العابدین قربانی اسامی داوطلبان انتخابات خبرگان رهبری در گیلان است که صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان احراز شد.

وی افزود: بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، فعالیت های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از بامداد روز پنجشنبه ۲۲ بهمن آغاز و در ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ششم اسفند یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی، پایان می یابد.

احمدی پور تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی کمیته تبلیغات انتخابات خبرگان رهبری در استان گیلان، داوطلب ها به صورت مساوی و براساس قرعه کشی از فرصت تبلیغات در صدا و سیمای مرکز گیلان بهره مند می شوند.

کد مطلب 3048543

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