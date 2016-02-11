به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:
فایننشال تریبون: ۶ عضو اوپک به همراه روسیه برای برگزاری نشست فوق العاده بررسی کاهش قیمت جهانی نفت به توافق رسیده اند.
رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ۱۵ روز اول ماه جاری میلادی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.
بلومبرگ: سرمایه گذاری در منطقه یورو در سال گذشته میلادی به ۵۴۷ میلیارد دلار رسید.
رویترز: کشتی یونانی «گلنکور» ۸۰ هزار تن نفت ایران را به مقصد سنگاپور بارگیری میکند.
رویترز: قراردادهای جدید نفتی ایران با شرکتهای اروپایی با یورو وصول می شود.
مارکت واچ: ذخایر ارزی چین در آخرین ماه سال گذشته میلادی به ۳.۳ تریلیون دلار کاهش یافت.
اویل پرایس: برآورد میشود ایران تا پایان سال جاری میلادی ۴۷ میلیون بشکه نفت بر روی آب داشته باشد.
رویترز: ۷ کشور اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس و آلمان خواهان قطع واردات فولاد از چین و روسیه شدند که به صنعت فولاد این قاره آسیب وارد کرده است.
داچ ول: شرکت خودروسازی «تویوتا» به دلیل کمبود فولاد، تولید خود را برای مدت یک هفته متوقف کرد.
بی بی سی انگلیسی: آمارهای رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی هند در سال گذشته میلادی با رسیدن به ۷.۵ درصد از چین که ۶.۹ درصد بود، پیشی گرفت.
نزدک: شاخص بورس کشورهای اروپایی به کمترین رقم از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد رسید.
سی ان بی سی: قیمت جهانی طلا با ۲ دهم درصد افزایش و رسیدن به یکهزار و ۱۹۲ دلار و ۵۷ سنت در هر اونس به بیشترین رقم در ۸ ماه اخیر رسیده است.
راشا تودی: پیش بینی می شود صادرات گندم روسیه در سال جاری میلادی به ۲۳.۵ میلیون تن برسد که یک رکورد خواهد بود و از دو صادر کننده بزرگ گندم جهان یعنی کانادا و آمریکا پیشی می گیرد.
فایننشال تریبون: تولید نفت خام ایران تا سال ۲۰۱۲ میلادی به ۳.۲ میلیون بشکه در روز می رسد.
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