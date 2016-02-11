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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ سقوط شاخص بورس‌ اروپا

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ سقوط شاخص بورس‌ اروپا

مهم‌ترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهم‌ترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون: ۶ عضو اوپک به همراه روسیه برای برگزاری نشست فوق العاده بررسی کاهش قیمت جهانی نفت به توافق رسیده اند.

رویترز : صادرات نفت ایران به هند در ۱۵ روز اول ماه جاری میلادی به ۳۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

بلومبرگ: سرمایه گذاری در منطقه یورو در سال گذشته میلادی به ۵۴۷ میلیارد دلار رسید.

رویترز: کشتی یونانی «گلنکور» ۸۰ هزار تن نفت ایران را به مقصد سنگاپور بارگیری می‌کند.

رویترز: قراردادهای جدید نفتی ایران با شرکت‌های اروپایی با یورو وصول می شود.

مارکت واچ: ذخایر ارزی چین در آخرین ماه سال گذشته میلادی به ۳.۳ تریلیون دلار کاهش یافت.

اویل پرایس: برآورد می‌شود ایران تا پایان سال جاری میلادی ۴۷ میلیون بشکه نفت بر روی آب داشته باشد.

رویترز: ۷ کشور اروپایی از جمله  فرانسه، انگلیس و آلمان خواهان قطع واردات فولاد از چین و روسیه شدند که به صنعت فولاد این قاره آسیب وارد کرده است.

داچ ول: شرکت خودروسازی «تویوتا» به دلیل کمبود فولاد، تولید خود را برای مدت یک هفته متوقف کرد.

بی بی سی انگلیسی: آمارهای رسمی نشان می دهد رشد اقتصادی هند در سال گذشته میلادی با رسیدن به ۷.۵ درصد از چین که ۶.۹ درصد بود، پیشی گرفت.

نزدک: شاخص بورس کشورهای اروپایی به کمترین رقم از سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد رسید.

سی ان بی سی: قیمت جهانی طلا با ۲ دهم درصد افزایش و رسیدن به یکهزار و ۱۹۲ دلار و ۵۷ سنت در هر اونس به بیشترین رقم در ۸ ماه اخیر رسیده است.

راشا تودی: پیش بینی می شود صادرات گندم روسیه در سال جاری میلادی به ۲۳.۵ میلیون تن برسد که یک رکورد خواهد بود و از دو صادر کننده بزرگ گندم جهان یعنی کانادا و آمریکا پیشی می گیرد.

فایننشال تریبون: تولید نفت خام ایران تا سال ۲۰۱۲ میلادی به ۳.۲ میلیون بشکه در روز می رسد.

کد مطلب 3048545
علیرضا کمندی

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