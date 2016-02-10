معارضین سوری برای جلوگیری از شکست دست به دامن آمریکا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معارضان دولت بشار اسد که مورد حمایت آل سعود هستند روز چهارشنبه خواستار اقدامات شدیدتر آمریکا برای متوقف کردن بمباران های مواضع اشان از سوی روسیه شدند.

«سلیم المسلط» سخنگوی معارضین در پاسخ به این سوال که آیا مخالفان در مذاکرات صلح این ماه شرکت خواهند کرد یا خیر،به رویترز گفت:بله ما به مذاکرت خواهیم رفت و قصدمان واقعا موفقیت است. اما ما شرکای جدی نداریم.

وی با درخواست توقف حملات ارتش سوریه به گروه های تروریستی افزود: ما برای گفتگوهای صلح حاضر خواهیم شد و هیچ پیش شرطی هم نداریم و فقط خواستار اجرای قطعنامه‌ی شورای امنیت هستی.