شکست پیکان برابر شهرداری ارومیه/ جدال ثامن و شهرداری را تبریز برد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز چهارشنبه برگزار شد که در یکی از دیدارهای مهم تیم والیبال شهرداری ارومیه در حضور تماشاگران پرتعداد و پرشورش موفق شد ۲ بر یک پیکان را شکست دهد و در رده سوم دور رفت بایستد.

بانک سرمایه نیز در دیداری برتر برابر میزبان خود بازرگانی گنبد به پیروزی رسید تا صدرنشینی اش در پایان دور رفت را تثبیت کند. دیدار تماشایی تیم های شهرداری تبریز و ثامن نیز با برتری تیم تبریزی به پایان رسید.

نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* بازرگانی جواهری گنبد یک - بانک سرمایه ۳

* شهرداری ارومیه ۳ - پیکان تهران یک

* شهرداری تبریز ۳ - ثامن الحجج خراسان ۲

* متین صالحین ورامین ۳ - آلومینیوم المهدی هرمزگان صفر

در پایان دور رفت از رقابت های لیگ برتر والیبال که هفته بیست و دوم این مسابقات نیز به شمار می رود، تیم بانک سرمایه در صدر قرار گرفت و تیم های پیکان و شهرداری ارومیه در رده های دوم و سوم ایستادند.

مرحله نخست پلی‌آف لیگ برتر والیبال از روز ۲۵ بهمن ماه آغاز می‌شود.