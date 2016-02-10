  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶

هفته پایانی دور رفت لیگ والیبال؛

شکست پیکان برابر شهرداری ارومیه/ جدال ثامن و شهرداری را تبریز برد

شکست پیکان برابر شهرداری ارومیه/ جدال ثامن و شهرداری را تبریز برد

تیم والیبال شهرداری ارومیه در مهمترین دیدار هفته پایان دور رفت لیگ والیبال برابر پیکان به پیروزی رسید. این دو تیم در پایان دور رفت جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز چهارشنبه برگزار شد که در یکی از دیدارهای مهم تیم والیبال شهرداری ارومیه در حضور تماشاگران پرتعداد و پرشورش موفق شد ۲ بر یک پیکان را شکست دهد و در رده سوم دور رفت بایستد.

بانک سرمایه نیز در دیداری برتر برابر میزبان خود بازرگانی گنبد به پیروزی رسید تا صدرنشینی اش در پایان دور رفت را تثبیت کند. دیدار تماشایی تیم های شهرداری تبریز و ثامن نیز با برتری تیم تبریزی به پایان رسید.

نتایج دیدارهای این هفته به شرح زیر است:

* بازرگانی جواهری گنبد یک - بانک سرمایه ۳
* شهرداری ارومیه ۳ - پیکان تهران یک
* شهرداری تبریز ۳ - ثامن الحجج خراسان ۲
* متین صالحین ورامین ۳ - آلومینیوم المهدی هرمزگان صفر

در پایان دور رفت از رقابت های لیگ برتر والیبال که هفته بیست و دوم این مسابقات نیز به شمار می رود، تیم بانک سرمایه در صدر قرار گرفت و تیم های پیکان و شهرداری ارومیه در رده های دوم و سوم ایستادند.

مرحله نخست پلی‌آف لیگ برتر والیبال از روز ۲۵ بهمن ماه آغاز می‌شود.

کد مطلب 3048549
رضا خسروي

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها