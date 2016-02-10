  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۲۰:۲۸

سفر پادشاه عربستان به مسکو در اواسط مارس

سفر پادشاه عربستان به مسکو در اواسط مارس

گزارش ها حاکی است ملک سلمان پادشاه عربستان در ماه مارس به منظور دیدار با پوتین رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: ملک سلمان پادشاه عربستان در اواسط مارس به مسکو سفر خواهد کرد.

همچنین اولیگ اوزیروف سفیر مسکو در ریاض طی سخنانی اظهار داشت: مواضع روسیه و عربستان در خصوص مسائل مرتبط با امنیت جهان از جمله بازگرداندن ثبات به سوریه، مبارزه با تروریسم و منع گسترش سلاح هسته ای در یک راستا قرار دارد.

وی در این خصوص افزود: در حال حاضر مواضع ۲ کشور در اکثر مسائل جهانی و منطقه ای مانند محکومیت تروریسم و افراط گرایی همسو و یا نزدیک است.

اولیگ اوزیروف در همین راستا افزود: روسیه و عربستان در خصوص مسائل گوناگون با شفافیت اقدام می کنند و این اقدامات در چهارچوب تماس های دوجانبه، سازو کارهای مختلف جهانی و در درجه نخست سازمان ملل می باشد.

سفیر روسیه در عربستان در رابطه با موضوع سوریه عنوان کرد: مسکو و ریاض در با انجام مشورت های مشترک در صدد هستند تا در خصوص راه های حل قضایای انسانی در سوریه، آتش بس و بازگرداندن ثبات به این کشور دیدگاه های مشترکی بیابند.

وی افزود: مردم ۲ کشور شناخت زیادی از یکدیگر ندارند و علت آن نیز کمبود اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه ها در این خصوص و نبود پروازهای هوایی مستقیم میان ۲ کشور است.

کد مطلب 3048551

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها