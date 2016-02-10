سفر پادشاه عربستان به مسکو در اواسط مارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، یوری اوشاکوف معاون رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: ملک سلمان پادشاه عربستان در اواسط مارس به مسکو سفر خواهد کرد.

همچنین اولیگ اوزیروف سفیر مسکو در ریاض طی سخنانی اظهار داشت: مواضع روسیه و عربستان در خصوص مسائل مرتبط با امنیت جهان از جمله بازگرداندن ثبات به سوریه، مبارزه با تروریسم و منع گسترش سلاح هسته ای در یک راستا قرار دارد.

وی در این خصوص افزود: در حال حاضر مواضع ۲ کشور در اکثر مسائل جهانی و منطقه ای مانند محکومیت تروریسم و افراط گرایی همسو و یا نزدیک است.

اولیگ اوزیروف در همین راستا افزود: روسیه و عربستان در خصوص مسائل گوناگون با شفافیت اقدام می کنند و این اقدامات در چهارچوب تماس های دوجانبه، سازو کارهای مختلف جهانی و در درجه نخست سازمان ملل می باشد.

سفیر روسیه در عربستان در رابطه با موضوع سوریه عنوان کرد: مسکو و ریاض در با انجام مشورت های مشترک در صدد هستند تا در خصوص راه های حل قضایای انسانی در سوریه، آتش بس و بازگرداندن ثبات به این کشور دیدگاه های مشترکی بیابند.

وی افزود: مردم ۲ کشور شناخت زیادی از یکدیگر ندارند و علت آن نیز کمبود اطلاعات منتشر شده از سوی رسانه ها در این خصوص و نبود پروازهای هوایی مستقیم میان ۲ کشور است.