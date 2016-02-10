کتابخانه زنده یاد «علی آبادی» در نیشابور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر چهارشنبه با حضور فرماندار، مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، خانواده زنده یادعلی آبادی، اعضای شورای شهر و روسای آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی شهرستان نیشابور برگزار شد این کتابخانه در محله خیابان استقلال نیشابور افتتاح شد.

کتاب تمدن ساز است

فرماندار نیشابور در این مراسم با قدردانی از عمل خیرخواهانه ابوالفضل علی آبادی خیر کتابخانه ساز، اظهار کرد: این کتابخانه از نیازهای مهم این منطقه از شهرستان نیشابور محسوب می شود.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه وجود یک فضای فرهنگی در بوستان های سطح شهر رونق فضای بوستان را در پی خواهد داشت، ادامه داد: کتابخانه باعث امنیت در بوستان ها می شود و وجود یک فضای فرهنگی مانند کتابخانه در همه بوستان های شهر ضروری است.

مظفری با قدردانی از همکاری اعضای شورای شهر و شهرداری نیشابور در اختصاص زمین برای احداث کتابخانه، ادامه داد: شهر نیشابور سابقه ای تاریخی در تمدن کشور ما دارد و هر گونه فعالیت فرهنگی در این شهرستان گامی مهم در بازسازی این تمدن است.

احداث کتابخانه معامله با خداوند است

در ادامه این مراسم مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی احداث این کتابخانه را اقدامی خداپسندانه عنوان کرد و گفت: تأسیس کتابخانه در این منطقه که به عنوان یکی از محلات محروم نیشابور شناخته می شود بسیار ارزشمند است.

حسین اکبری با اشاره به آیاتی از قرآن کریم احداث این کتابخانه را معامله با خداوند عنوان کرد و گفت: پدر مرحوم علی آبادی با تقبل هزینه احداث این کتابخانه تنها از طرف خداوند قابل قیمت گذاری است.

اکبری ادامه داد: این خانواده چراغ فرهنگ را در این منطقه روشن کرده و باعث برچیده شدن جهل در آن شده ند و جوانان و نوجوانانی که امروز از برکت این کتابخانه بهره مند می شوند، در آینده منشأ خیر و برکات فراوانی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

وی با اشاره به شهادت سردار قاجاریان و گرامیداشت یاد شهیدان گفت: حضور در کتابخانه و فعالیت در ایجاد و تجهیز کتابخانه ها به معنی احترام به دانایی است.

همچنین دراین مراسم لوح تقدیری از سوی علیرضا مختارپور، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به پدر مرحوم علی آبادی به نمایندگی از خانواده آن مرحوم اهدا شد.

در آیین افتتاح کتابخانه زنده یاد علی آبادی همچنین مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به همرا ه جمعی ازمسئولان و خانواده علی آبادی بر مزار آن مرحوم حضور یافته و با قرائت فاتحه یاد وی را گرامی داشتند.