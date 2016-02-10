ائتلاف ضد داعش مانع تجاوز ترکیه به سوریه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز، «سرگئی لاوروف»وزیرخارجه روسیه معتقد است ائتلاف به اصطلاح ضد داعش به رهبری آمریکا جلوی حملات ترکیه به سوریه را خواهد گرفت.

سرگئی لاروف روز ۱۰ فوریه در مصاحبه ای با یک رسانه روسی گفت ائتلاف به اصلاح ضد داعش به رهبری آمریکا به ترکیه اجازه نخواهد داد نقشه‌های احمقانه تجاوز تمام عیار به سوریه را محقق کند.

وی همچنین افزود ترکیه و داعش در خصوص نحوه قاچاق نفت پنهانی با یکدیگر مذاکره کردند.

لاوروف گفت: ما درباره خبرهایی که دائما از طریق شبکه‌های خصوصی مبنی بر ادعاهای ارضی ترکیه در سوریه نگرانیم که این کشور به بهانه ایجاد اردوگاه‌های اسکان آوارگان سوری و اجازه ندادن به آنها برای ورود به مرز ترکیه قصد ورود به خاک سوریه را دارد.



لاروف با اشاره به ساخت کمپهای ۱۰۰ و ۲۰۰ متری مورد ادعا و آماده سازی تسهیلات مهندسی برای این کمپها در خاک سوریه گفت:فکر نمیکنم چنین چیزهایی رخ بدهد.تحریک‌های جزیی که قبلا به آنها اشاره کردم دخالتی تمام عیار نیست.



وی در ادامه تصریح کرد: من من فکر نمیکنم ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا که ترکیه هم عضوی از آن است به احمقانه بودن این برنامه‌ها واقف باشند.