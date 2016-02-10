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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۹:۵۷

برخورد صمیمی دو دوست قدیمی در هتل؛

ملاقات کی روش و دبیرکل یوفا دقایقی بعد از انتقاد عجیب پیروانی!

ملاقات کی روش و دبیرکل یوفا دقایقی بعد از انتقاد عجیب پیروانی!

درحالی که مدیر تیم ملی مصاحبه تندی علیه فدراسیون فوتبال انجام داده بود اما کی روش و جیانی اینفانتینو با یکدیگر ملاقات گرمی داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شامگاه امروز چهارشنبه در هتل محل اقامت جیانی اینفانتینو با دبیرکل یوفا و یکی از نامزدهای ریاست فیفا ملاقات کرد. این دو که از دوستان قدیمی هستند برخورد بسیار گرمی با یکدیگر داشتند و پیرامون مسائل مختلف با یکدیگر گفتگو کردند.

این ملاقات در حالی صورت گرفت که افشین پیروانی مدیر تیم ملی ایران در مصاحبه‌ای که عصر چهارشنبه منتشر شد به خاطر دعوت نکردن خودش و کی روش به نشست با جیانی اینفانتینو از فدراسیون فوتبال به شدت انتقاد کرد و گفت که تصمیمات دیگری خواهند گرفت!

کد مطلب 3048568
رضا خسروي

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