«سگ و دیوانه عاشق» کاندیدای جایزه بهترین فیلم بخش«هنر و تجربه»شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سگ و دیوانه عاشق» ساخته «علی محمد قاسمی» پس از قرار گرفتن در میان یازده فیلم بخش هنر و تجربه، کاندیدای دریافت جایزه بهترین فیلم از سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر شد.

این کارگردان که پیش از این با فیلم «یادداشت بر زمین» در سال ۲۰۰۳ تنها نماینده ایران‌ در جشنواره فیلم ونیز بود، با همکاری عوامل همان فیلم، «سگ و دیوانه عاشق» را برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده کرد.

در ترکیب عوامل این فیلم چهره هایی چون «آسیه بخشی زاد» بازیگر نقش اول و «آرمین فریدی» از موسیقی دانان خوش آتیه گیلانی به عنوان آهنگساز حضور دارند.

پیمان مقدمی، محمود نظرعلیان، امیر شکرگزار ناوی و محبت قاسمی از دیگر بازیگران این فیلم هستند.

«سگ و دیوانه عاشق» در حالی شامگاه سه شنبه در کاخ جشنواره اکران شد که حضور بازیگر نقش اول این فیلم با لباس تالشی بر روی فرش قرمز توجه هنرمندان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرد.

این فیلم در مناطق سحر انگیز تالش فیلمبرداری شده است و داستانی در مورد سرگشتگی و تقدیر دارد که قهرمانان فیلم را در مسیرهای سخت گرفتار می کند و فرزندانی که در تنهایی و دور از آغوش مادر بزرگ می شوند.