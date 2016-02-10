حضور ۳۱ استان کشور در نمایشگاه دوازدهم/ ثبت ملی ۲۹ اثر صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین غزنوی عصر چهارشنبه در آیین گشایش دوازدهمین نمایشگاه صنایع دستی ایران در محل نمایشگاه بین المللی اهواز اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف توسعه و ترویج صنایع دستی و حمایت از صنعتگران برگزار شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه ۳۱ استان کشور در بیش از ۲۲۰ غرفه حضور دارند.

معاون مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان تصریح کرد: ۲۹ اثر صنایع دستی خوزستان که امسال ثبت ملی شده در این نمایشگاه عرضه شده اند. البته یکی از این آثار ثبت ملی شده به دلیل شرکت در نمایشگاه صنایع دستی تهران که همزمان با این نمایشگاه است، غیبت دارد.

غزنوی بیان کرد: قطعا برای نمایشگاه هایی که در کشور برگزار می شود به ویژه نمایشگاه های نوروزی صنعتگران و غرفه داران نمونه برای حضور انتخاب و آثارشان نمایش داده می شود.

وی عنوان کرد: در کنار این نمایشگاه جشنواره اقوام را داریم که توسط بخش خصوصی برگزار و اقوام خوزستانی و سایر استان ها نیز در آن حضور دارند.