۶۰ هزار هکتار از اراضی کشور به آبیاری نوین مجهز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد اکبری، شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح همزمان سورتینگ چهارهزار تنی و چهار طرح دیگر کشاورزی در قائمشهر، در راستای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی، اظهار داشت: رویکرد وزارت جهادکشاورزی بسمت بالا بردن کارایی مصرف آب کشاورزی است که توسعه روشهای نوین آبیاری را در برنامه های خود منظور کرده است.

وی ادامه داد: وزارت جهادکشاورزی مصمم است در طول برنامه ششم با همکاری وزارت نیرو، با انسداد چاه های غیرمجاز و بهینه کردن مصرف آب به روشهای نوین آبیاری، بتواند ۱۱ میلیارد مترمکعب از منابع سفره های آب زیرزمینی را که دارای بیلان منفی است به تراز طبیعی برساند.

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور آب، خاک و صنایع اذعان کرد: در طول ۲۰ سال گذشته ۱۱۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی مصرف شده است که سالها طول می کشد با یک برنامه مدون در راستای بهره وری و کارآیی مصرف آب، این مقدار جبران شود.

اکبری در خصوص اقدامات انجام شده در بحث توسعه آبیاری با روش های نوین، گفت: در سال جاری با هزینه ۸۰۰ میلیارد تومان و تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان در ۷۱هزار هکتار اراضی، روش نوین آبیاری انجام شده و ۶۰ هزار هکتار دیگر در حال انجام است.

وی ادامه داد: در سال جاری در استان مازندران دو هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی در برنامه آبیاری به روشهای نوین قرار دارد که تاکنون هزارو ۲۰۰ هکتار انجام ودو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به این امر تخصیص داده شده است.

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور آب، خاک و صنایع در خصوص اهمیت توسعه زیرساختها و تجهیزونوسازی اراضی شالیزاری در امنیت تأمین برنج کشور، گفت: در راستای سفر دولت تدبیر و امید به مازندران تجهیز و نوسازی سالانه ۱۰ هزار هکتار پیش بینی شده که در سال جاری سه هزار هکتار انجام شده است.

اکبری به اراضی شیبدار اشاره کرد و گفت: در اراضی شیبدار تلاش می کنیم با احداث باغات مثمر و آبیاری میکرو یا قطره ای در اقلیم های مختلف، با توجه به سازگاری محیط درختانی انتخاب شود که بتوانیم کارآیی مصرف آب را بالا ببریم . تاکنون در کل کشور یک میلیارد و ۵۰۰ هزارهکتار آبیاری تحت فشار انجام شده که ۶۰ درصد آبیاری بارانی و مابقی قطره ای است.