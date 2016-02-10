۱۵ هزار رأس دام در پلدختر واکسیناسیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کوشکی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه پدافند غیر عامل علیه بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک به خبرنگار مهر گفت: بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک نوعی بیماری ویروسی و واگیر گوسفند و بز بوده که مبارزه با آن حائز اهمیت است.

وی به اقدامات انجام گرفته برای مبارزه با این بیماری در پلدختر اشاره کرد و افزود: در این راستا عملیات واکسیناسیون، سم پاشی دام های منطقه و سمپاشی اماکن دامی عشایر علیه انگل های خارجی دام صورت گرفته است.

کوشکی گفت: بیماری طاعون نشخوار کنندگان از دام وحشی به دام اهلی سرایت می کند و بیشتر در مکان هایی که دام های اهلی با دام های وحشی در تماس بوده و از آبشخور مشترک استفاده می کنند مشاهده می شود.

وی افزود: این بیماری، بیماری مشترک انسان و دام نبوده و تنها مخصوص نشخوارکنندگان کوچک مانند گوسفند و بز بوده و حتی قابل سرایت به نشخوارکنندگانی مانند گاو نیست.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پلدختر با بیان اینکه مهم ترین راه انتقال این بیماری از طریق تماس مستقیم دام ها و استفاده از آبشخورهای مشترک است گفت: علائم این بیماری شامل شروع ناگهانی ترشحات از چشم و بینی، تنگی نفس، زخم دهان، سرفه و اسهال بد بو در دام های مبتلا است.

کوشکی لاغر و در نهایت تلف شدن دام از دیگر علایم این بیماری دانست و افزود: پایداری ویروس طاعون نشخوار کنندگان کوچک در بدن دام میزبان کم بوده و با توجه به اینکه خرید و فروش دام ها در میدان های دام به صورتی است که دام ها را از مناطق مختلف وارد می کنند تماس بین دام ها و انتشار بیماری افزایش پیدا می کند.